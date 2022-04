Alterações climáticas agravaram chuvas das tempestades tropicais no sudeste africano

Em janeiro e fevereiro, Madagáscar, Moçambique e o Maláui sofreram uma série de cinco ciclones e tempestades, incluindo o Ana, o Batsirai e o Emnati, que provocaram inundações graves e afetaram mais de um milhão de pessoas, destruindo infraestruturas e culturas e fazendo mais de 200 mortos no total.

Para avaliar se as alterações climáticas tinham tido impacto nesses fenómenos, cientistas do World Weather Attribution (WWA), uma rede científica que analisa a atribuição de eventos extremos às alterações climáticas, estudaram as precipitações durante estas tempestades em duas regiões: Madagáscar e uma zona fronteiriça entre Moçambique e o Maláui.

Os investigadores compararam as precipitações com outros períodos em que as chuvas foram as mais intensas nas mesmas regiões, segundo dados históricos e diferentes modelos climáticos.

A conclusão é que a intensidade das chuvas e a sua frequência tinham aumentado devido às alterações climáticas, nomeadamente devido a uma lei da física que diz que a atmosfera fica mais húmida à medida que aquece.

No entanto, ao contrário de outros estudos do WWA, os cientistas não conseguiram quantificar com precisão até que ponto as alterações climáticas tornaram mais frequentes eventos desta intensidade.

Os investigadores admitem que os dados locais de observação da pluviometria não são suficientemente numerosos e regulares para uma comparação eficaz e apelam por isso a um reforço dos meios científicos nos países pobres para estudar melhor estes episódios e adaptar os países aos novos fenómenos climáticos.

"As alterações climáticas aumentam os riscos nas regiões onde os ciclones tropicais afetam já a agricultura, as infraestruturas, os meios de subsistência e até a vida. A sucessão de eventos com chuvas torna mais difícil para as comunidades locais recuperarem e prepararem-se para o evento seguinte", escrevem os autores do estudo.

Os investigadores alertam que "a reconstrução deverá por isso ter em conta os riscos acrescidos" dos impactos ligados às alterações climáticas e os investimentos no desenvolvimento devem ter em conta esse aumento dos riscos.

E lembram que reduzir estes perigos requer uma redução das emissões de gases com efeito de estufa ao nível mundial, além da adaptação local aos efeitos das alterações climáticas.

A iniciativa WWA é uma colaboração de climatólogos do Imperial College em Londres, do Real Instituto Meteorológico dos Países Baixos, do Laboratório das Ciências do Clima e do Ambiente em França, da Universidade de Princeton e do Centro Nacional de Pesquisas Atmosféricas nos EUA, do Instituto Federal de Tecnologia de Zurique na Suíça e do Instituto Indiano de Tecnologia Delhi na Índia, assim como de especialistas em impacto do clima na Cruz Vermelha/ Crescente Vermelho em todo o mundo.