Alterações Climáticas. Derreteu a mancha de neve mais resiliente das Terras Altas escocesas

A Escócia não tem glaciares, mas as manchas de neve mais permanentes que resistem durante o verão estão cada vez mais reduzidas. A Esfinge é considerada a mancha de neve mais duradoura no Reino Unido e é amplamente estudada.







A Esfinge foi encolhendo até ao tamanho de uma folha de papel A4 nas últimas semanas. Acabou por desaparecer há uns dias, num outono que se apresenta atualmente com um clima ameno.



Degelo da Esfinge Chamam-lhe Esfinge, por causa da escalada da rocha diretamente acima dela e é uma mancha de neve que tem permanecido nas encostas marcadas pela antiga glaciação nas altas montanhas.







Extraordinarily close call for The Sphinx. It was visited today just before noon, and found to be tiny. Less than 1m long, but crucially only a few cms thick. The view of myself and another expert observer is that it melted today, probably around 4pm.



📷 Colin Hutt



1/2 pic.twitter.com/e6SkyWxgxO — Iain Cameron (@theiaincameron) October 20, 2021

Situada na cordilheira de Cairngorms nas Terras Altas escocesas, a Esfinge derreteu com mais frequência nos últimos 18 anos.Segundo a informação encontradas nos registros do século passado,

O investigador Iain Cameron partilha na rede social Twitter um conjunto de fotografias de outro especialista, Colin Hutt, onde demonstra os últimos momentos da Esfinge no dia 20 de outubro.







"Com menos de 1 metro de comprimento, mas crucialmente apenas alguns centimetros de espessura. A minha opinião e de outro observador especialista é que hoje derreteu o que restava, provavelmente por volta das 16 horas", escreveu.







Antes de 1933, de acordo com a recolha de relatos em textos antigos , os investigadores acreditam que tenha derretido completamente no século XVIII.Iain Cameron, estuda manchas de neve na Escócia há 25 anos e é autor do livro(O desaparecimento do gelo). O investigador disse à BBC". E descreve-as como um "lamento" vindo do alto das colinas da Escócia.Cameron afirmou quedisse o investigador.Acrescentou:

Cai cada vez menos neve Outro trabalho de investigação produzido para o Parque Nacional de Cairngorns, dá conta do declínio da cobertura de neve. Há menos dias de neve observados na montanha Cairngorm desde o inverno de 1983-84, dizem os especialistas.



Dizem também terem registado uma tendência para um clima cada vez mais quente desde a década de 1960 e sugeriram que na década de 2080 haveria alguns anos com muito pouca ou nenhuma neve em Cairngorm.

Lauren McCallum, do grupo internacional de campanha contra as alterações climáticas Protect Our Winters, advertiu que os complexos montanhosos de Cairngorms, e o resto do mundo, precisam ser protegidos de novos aumentos de temperatura.





, rematou.

O autor de O desaparecimento do gelo alerta que as condições climáticas estão a afetar mais áreas geladas no alto de outras montanhas escocesas, incluindo a cordilheira Ben Nevis em Lochaber.





Ben Nevis é a mais alta montanha escocesa e do Reino Unido, com o cume a 1345 acima do nível médio do mar. Ben Nevis fica na extremidade oeste das Montanhas Grampian na região das Terras Altas de Lochaber, perto da cidade de Fort William .Aonach Beag, perto de Ben Nevis, também tem um pedaço de neve que costuma resistir durante o verão.A Esfinge fica em Garbh Choire Mor, numa área de encostas profundas e vales marcadas pela formação do manto de gelo durante a última era glacial, há cerca de 20 mil anos. Com uma altura de 1.296 metros, esta mancha de neve fica na terceira montanha mais alta da Grã-Bretanha.

Garbh Choire Mor é descrito como a cordilheira onde mais neva da Escócia devido à quantidade de neve que pode conter, mesmo durante os meses de verão.





A Esfinge também dá nome a uma rota de escalada que passa perto da mancha de neve. Esta área é muito concorrida por adeptos de atividades ao ar livre nas Terras Altas.