Alterações climáticas e as migrações estão entre os temas da Cimeira das Américas

David Swanson - EPA

A Cimeira das Américas, que se realiza em Los Angeles, começou mas sem os líderes dos 35 países membros. Sete países não estão na cimeira em protesto, porque os Estados Unidos não convidaram Cuba, Nicarágua e Venezuela com o argumento de que não são democracias.