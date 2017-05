Alterações climáticas e terrorismo, a divisão e o consenso no G7

Inês Geraldo - RTP 26 Mai, 2017, 21:00 / atualizado em 26 Mai, 2017, 21:01 | Mundo

A chanceler alemã, Angela Merkel, deu conta das opiniões contrárias entre diferentes líderes e o Presidente dos Estados Unidos sobre as alterações climáticas.



Donald Trump expressou publicamente que se opõe à corrente do aquecimento global e que pretende manter a América desvinculada do Acordo de Paris, ratificado em 2015.



Antes da chanceler alemã já o primeiro-ministro italiano, Paolo Gentiloni, havia indicado que Donald Trump continuava apreensivo face ao articulado de Paris.



Filipe Silveira, Cristina Gomes, José Rui Rodrigues - RTP



Unanimidade contra o terrorismo

Gary Cohn, conselheiro económico do Presidente norte-americano, veio a público dizer que a visão de Donald Trump sobre o tema está a evoluir, mas que no fim serão os interesses dos Estados Unidos a prevalecer, pelo menos para a Casa Branca.“Penso que as suas ideias estão a mudar. Ele está a aprender. Ele está aqui para ficar mais esperto. As suas ideias estão a evoluir tal como deveriam estar. A sua base para uma decisão vai ter sempre os interesses dos Estados Unidos em primeiro lugar”, afirmou Cohn.Se as alterações climáticas constituem foco de dissensão no seio do G7, o mesmo não se pode dizer sobre a resposta ao terrorismo.Na ressaca dos atentados de Manchester, na noite de segunda-feira, todos os países assinaram um acordo em que se comprometerem a lutar contra todas as formas de terror.Os sete mais industrializados acordaram entre si que será necessário levar as empresasa fazerem mais para impedir a publicação e propagação de material extremista, identificando autores e removendo perfis.