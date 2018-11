Alterações climáticas. "Estamos todos a falhar", alerta Guterres

RTP29 Nov, 2018, 09:00 / atualizado em 29 Nov, 2018, 09:09 | Mundo

A cerca de uma semana da COP24, conferência das Nações Unidas sobre as alterações climáticas, que se realiza na Polónia, António Guterres alerta para a falta de vontade política no combate a este problema, uma situação que pode levar a um "desastre".

"As coisas estão a ficar pior do que era previsto", começa por afirmar o secretário-geral da ONU em entrevista à BBC. "A vontade política é hoje, infelizmente, não tão alta como devia ser. Temos importantes acordos - o acordo de Paris - mas os países não estão a cumprir com o que se comprometeram".







E logo acrescenta que "o que foi acordado em Paris não é suficiente pois vai levar a um aumento da temperatura até ao final do século de mais de 3 graus. O que será um desastre". António Guterres considera que é fundamental "atingir metade desse valor. E para isso temos que conseguir um compromisso mais ambicioso dos países para reduzir emissões". É um problema global e estamos todos a falhar





Questionado sobre o que aconteceu, entretanto, para a falta de compromisso em relação ao acordo de Paris, o secretário-geral da ONU considera que, em parte, isso se deve a um mundo que está "mais polarizado. Temos cada vez mais posições nacionalistas, que se tornam populares, a ganhar eleições, ou com fortes resultados eleitorais. Vemos também que a confiança entre a opinião pública e as instituições públicas - governos, mas também organizações internacionais - está em erosão. E isso levou, na minha opinião, a uma quebra na vontade política".

Mas que países, que nações estão a desiludir, pergunta o jornalista da BBC. Que líderes não estão a fazer o que deviam? "A um nível de topo, se olhar para os Estados Unidos, é claro que o governo decidiu abandonar o acordo de Paris", disse Guterres. "Mas quando olhamos para os Estados Unidos vemos uma reação fantástica das cidades, de várias empresas, governadores, da sociedade civil". Um sinal de que é preciso nesta batalha mobilizar "líderes políticos a todos os níveis". Não devemos reduzir a discussão sobre as alterações climáticas à posição individual deste ou daquele líder







"O que é importante", continua o secretário-geral da ONU, "é que a sociedade americana seja capaz, independentemente da posição do presidente, de garantir que, com a ação das cidades, das empresas, existem condições para cumprir o compromisso do governo norte-americano em Paris. Ajudaria sempre se toda a gente estivesse em linha com o que nós pensamos. Mas não devemos reduzir a discussão sobre as alterações climáticas à posição individual deste ou daquele líder. É um problema global e estamos todos a falhar. E em assuntos globais temos que mobilizar todas as pessoas".







Não querendo fazer considerações, em particular, sobre a posição céptica de Donald Trump em relação ao clima, António Guterres termina a entrevista a afirmar que "a história segue um caminho em que o combate às alterações climáticas é essencial".