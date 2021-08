Alterações climáticas. Fogos na Austrália vão ser mais e mais graves

Realizado por investigadores da Monash University e de institutos de pesquisa norte-americanos, a pedido dos bombeiros voluntários de Victoria, o estudo foi publicado no International Journal of Wildland Fire e verificou ainda o aumento do perigo médio de incêndio.

Os investigadores usaram 12 modelos para as previsões do risco de incêndio em Victoria até ao final do século, tanto para os cenários de emissão moderada de gases com efeito de estufa como de emissão mais acentuada destes gases. Para determinar o risco de incêndio são tidas em conta a temperatura, a humidade relativa, o vento e a seca.

Cenário intermédio



Para um cenário de emissões intermédias de gases de efeito de estufa - idêntico ao cenário atual e em que as emissões atingem um momento mais alto em 2040 antes de começar a decrescer, o índice de perigo de incêndio florestal registou que o risco no Sudeste do Estado crescia 20 por cento.Ainda de acordo com este cenário, o risco diário de incêndio deve “muito provavelmente aumentar de outubro a janeiro” em 2050, “indicando uma mudança significativa na época de incêndios de Victoria”. O modelo apurou que o número de dias com um risco “muito alto” de incêndio em Wangarata, no Nordeste de Victoria, no final do século é de 66 por cento, ou seja, 29 dias por ano.“Estamos a prever temporadas de incêndios mais longas e mais dias de calor extremo em geral”, declarou Sarah Harris, líder da investigação e uma das co-autoras do estudo, acrescentando que a chuva e a humidade relativa têm tendência a diminuir.

Cenário agravado

Num cenário agravado de emissões de gases com efeito de estufa - com a subida contínua da emissão de gases até 2100 -, o modelo aponta para aumentos de entre 10 a 20 por cento de perigo de incêndio em Victoria. As mudanças mais acentuadas serão registadas no Noroeste do Estado.O número de dias com perigo “muito elevado” de fogo pode aumentar até 200 por cento em cinco regiões do Estado.

“Já percebemos que [as alterações climáticas] são um risco significativo. Estamos a procurar maneiras de entender o nosso risco, mas também definir o que podemos fazer para nos adaptarmos e mitigar [a situação], declarou a investigadora.





Agora, os bombeiros vão estudar os efeitos das alterações climáticas na vegetação, as cargas de combustível e os recursos necessários para uma resposta adequada ao aumento do risco.Segundo Sarah Harris, a organização pretende analisar os efeitos das mudanças climáticas sobre a vegetação e as cargas de combustível, bem como quais medidas de recursos seriam necessárias para responder adequadamente a um aumento nos dias de clima extremo de fogo.Um outro estudo sobre o risco de fogo no Sudeste da Austrália, feito pelae publicado no jornal Ecosphere , relacionou o desmatamento ao aumento do risco de fogo grave em regiões rurais.“As florestas destinadas à produção de madeira perto de populações incorrem em maior risco de incêndio de alta gravidade”, escrevem os investigadores que defendem a delineação de políticas para proteger as florestas.De acordo com o mais recente estudo do Painel Intergovernamental das Alterações Climáticas , o período de incêndios na Austrália aumentou desde a década de 1950.