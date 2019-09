Alterações Climáticas. Marcelo Rebelo de Sousa juntou-se a 31 outros líderes mundiais para fazer um apelo global

É uma declaração com 14 pontos, que pede que este seja o ano da ambição climática. Marcelo rebelo de Sousa não hesitou em assinar a iniciativa do presidente austríaco, porque considera este é o momento de agir.



Nas vésperas da cimeira da ação clima que acontece na segunda-feira, em Nova Iorque, a declaração pede à comunidade internacional que leva ao encontro planos concretos para que se consiga cumprir os objetivos do acordo de paris.



Os cenários projetados no mais recente relatório da Cruz vermelha revelam quais vão ser os reais custos humanitários das mudanças climáticas.



A missiva pede também às instituições financeiras esforços para alinharem os investimentos de acordo com o estipulado no acordo de Paris.

A carta é assinada por países como a França, Espanha, Itália, Moçambique, Alemanha ou Grécia.





Os líderes querem uma ação rápida, decisiva e conjunta.

Acreditam que a comunidade internacional tem a "obrigação coletiva com as gerações futuras de fazer tudo o que for humanamente possível para travar as mudanças climáticas.