Alterações climáticas. Outono quente trava migração de grous na Hungria

A migração dos grous é conhecida entre os observadores de aves como um dos maiores espetáculos de outono na região selvagem de Hortobágy, a leste da Hungria. Cerca de 250 mil grous costumam partir no início da estação em busca de tempo quente rumo ao continente africano.







Mas o outono deste ano regista um número recorde de 194 mil grous que teimam em não levantar voo do território húngaro.







O Parque Nacional Hortobagy é uma das áreas de paragem mais importantes a nível mundial para os grous comuns. Ali repousam, antes de prosseguirem a rota entre o norte da Europa e África, aproveitando para se alimentarem e recuperarem forças antes da viagem.







"O recorde foi batido. A contagem semanal de grous pelos membros do Serviço de Conservação da Natureza da Húngria reportou 194.750 aves nos habitats húmidos da região", revela uma publicação na página do Parque, há uma semana.







Só em Hortobagy, foram contabilizados perto de 163 mil grous ainda a passearem pelos lagos no fim de outubro.









Grous procuram comida num campo do Parque Nacional Hortobagy | Marton Monus - Reuters







Attila Szilagyi, guarda de proteção da natureza do parque, explicou à Reuters que este número histórico se deve “às temperaturas quentes acima de 20 graus Celsius em outubro”. O facto de o frio não chegar e continuar a haver humidade potencia a abundância de alimentos disponíveis este ano nos campos de milho próximos, ao contrário de 2022.





"O ciclo normal de migração dos grous dura entre meados de setembro até o final de outubro. Agora já é novembro e os grous continuam aqui, em massa", observa Szilagyi.





Os grous são aves de grande porte, muitas vezes consideradas as aves voadoras mais altas do mundo. Em adulto, podem variar entre 90 cm de comprimento, até mais de metro e meio.

2023, o ano mais quente



Szilagyi refere ainda que “os ventos quentes vindos do sul” juntaram-se às temperaturas acima da média e aqueceram ainda mais o leste da Hungria. Por isso “os grous não se sentem inclinados a iniciar a sua viagem em direcção a sul, pois têm aqui uma área de descanso segura, com comida e um clima favorável”, sublinha.





O guarda do Parque relata que, “à medida que os invernos ficam mais amenos, alguns bandos de grous têm usado as partes do sul da Hungria, perto da fronteira com a Sérvia, para passar o inverno”. E acrescenta que desde a década de 1980 o número de grous estacionados em Hortobagy tem aumentado.









Milhares de grous continuam no Parque Nacional Hortobagy via página do Facebook







As alterações climáticas estão a ter impacto no ciclo migratório não só dos grous, como nas aves em geral, num momento em que a Europa está a aquecer quase duas vezes mais rapidamente que a média global. O ano de 2023 registou cerca de 2,2ºC acima dos níveis pré-industriais.





Os cientistas climáticos confirmaram, em setembro, que o verão deste ano foi a estação mais quente desde que há registo.





Samantha Burgess, vice-diretora do Serviço Copernicus para as Alterações Climáticas (C3S) da UE, deixa claro que, “a menos que tenhamos um outono e um inverno extremamente frios, 2023 será o ano mais quente que já tivemos”.

Armadilha climática



O aquecimento global e as inerentes mudanças do clima afetam os padrões de migração, pois, ao desfasarem as temperaturas, estas tornar-se-ão armadilhas tanto nos locais de nidificação como na viagem migratória, alertam os cientistas.







As aves aquáticas migratórias, como os grous, podem sofrer impactos no ciclo da reprodução porque ao nidificarem até mais tarde em locais que não é suposto, podem ver reduzidos os recursos alimentares ou mesmo perder as crias com a chegada do frio repentino ou eventos de chuva mais extremos.







Por outro lado, os bandos, ao fazerem a viagem mais tardiamente, podem ser apanhados por outros fenómenos atmosféricos durante o percurso, colocando em risco a vida de milhares de aves.