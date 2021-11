Alterações Climáticas. Portugal em 16º no índice de desempenho

Os países que mais se têm esforçado são os escandinavos, Dinamarca, Suécia e Noruega, acompanhados por Marrocos e Reino Unido. Portugal está em décimo sexto, um lugar acima do ano passado.



Os dados estão no Índice de Desempenho das Alterações Climáticas 2014-2019.



As associações Zero e Quercus contribuíram para a avaliação da situação em Portugal.