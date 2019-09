Alterações climáticas. Relatório da ONU lança alerta global para salvar o Mar

Mais inundações, mais tempestades, menos biodiversidade marinha e milhões pessoas que vivem nas zonas costeiras em risco com a subida do níve ldo mar. Os oceanos estão em perigo e a humanidade tem menos de uma década para parar o aquecimento global.



O relatório especial das Nações Unidas com as últimas conclusões cientificas sobre o impacto das alterações climáticas nos oceanos e na criosfera, as regiões geladas do planeta. Demorou dois anos a ser elaborado. Contou com a participação de 104 cientistas de 36 países.



Conclui que há mudanças sem precedentes e pinta um cenário negro. O tempo escasseia, garantem os cientistas. É preciso tomar medidas para evitar o pior.



O mar, o Árctico, a Antárctida são o foco do relatório e as zonas em perigo.



Com com 943 quilómetros de costa e a terceira maior zona económica exclusiva da Europa, Portugal é um dos países que mais tem a perder com subida do nível médio do mar.