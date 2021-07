Alto Comissariado diz que Guiné-Bissau está no início da terceira vaga

"Estamos, neste momento, a assistir ao início da terceira vaga da pandemia na Guiné-Bissau com um aumento do número de casos", afirmou Plácido Cardoso.

O médico guineense falava na cerimónia de entrega oficial de 24.000 doses de vacinas doadas pelo Governo de Portugal à Guiné-Bissau.

Na Guiné-Bissau, os casos quase que duplicaram nas duas últimas semanas. A semana passada foram registados mais 66 casos positivos contra os 35 registados entre 28 de junho e 04 de julho.

"Não é um bom sinal, e devemos todos reforçar as medidas e aderir à vacinação", referiu o secretário do Alto Comissariado para a Covid-19.

O médico guineense salientou que as doses de vacinas doadas por Portugal "chegam num bom momento", porque vai permitir acelerar a vacinação contra a covid-19 no país.

"Apelamos à população da Guiné-Bissau para aderir às atividades de vacinação, um dos meios mais seguros de proteção contra a covid-19", frisou Plácido Cardoso.

O secretário do Alto Comissariado, entidade responsável pelo combate à pandemia no país, disse também que a vacinação prossegue em todos os centros de saúde de Bissau e que quarta-feira foi retomada nas regiões de Biombo e Bafatá, as mais afetadas pela pandemia a seguir à capital guineense.

"Estamos a preparar as condições logísticas para a extensão do processo de vacinação às restantes regiões sanitárias", adiantou.

Desde o início da pandemia, a Guiné-Bissau já registou um total acumulado de 3.969 casos e 70 vítimas mortais.

