Alunas de Chibok surgem em novo vídeo do Boko Haram

“Nós somos as filhas de Chibok (…) Pela graça de Deus não voltaremos para vós”, afirma uma das jovens em nome do grupo, das quais três têm bebés nos braços.



Este é o primeiro vídeo desde maio, quando uma jovem que alegava ser uma das 219 jovens raptadas, apareceu empunhando uma arma e também se recusou a regressar a casa. Não há indicação de quando e onde esta mensagem foi gravada, ou se as pessoas presentes estavam sob caução.



“Dirigimo-nos às outras raparigas de Chibok que escolheram regressar para a Nigéria. Deus abençoou-nos e levo-vos ao califado (…), mas em vez disso, escolheram voltar à descrença”, acrescentou a jovem sobre as raparigas que escaparam após o sequestro.



“Devem arrepender-se (…) as chamas do inferno serão o vosso destino não se arrependam, porque Deus nos criou para que o adoremos”, disse a jovem, que alterna a língua hausssa e a local de Chibok, numa mensagem dirigida aos seus pais.



A rapariga agradeceu também ao líder do Boko Haram, Abubakar Shekau. "Nosso pai, Abubakar Shekau, que nos casou. Vivemos no conforto (…) Abubakar Shekau é o nosso líder”, realçou.







Abubakar Shekau, dado várias vezes como morto, também aparece no vídeo, disparando uma metralhadora antes de realizar um sermão de cerca de 13 minutos. Desde 2009, o conflito deixou pelo menos 20 mil mortos e 2,6 milhões de deslocados na Nigéria.



Em abril de 2014, 276 raparigas foram sequestradas numa escola secundária em Chibok, Estado de Borno, provocando uma onda de indignação internacional.



Cinquenta de sete conseguiram escapar pouco depois do rapto. Outras 107 foram encontradas, resgatadas ou libertadas em negociações entre o Governo nigeriano e os rebeldes islâmicos.



O Boko Haram, que significa “educação ocidental é um pecado”, realizou campanhas sangrentas contra professores e estudantes no nordeste da Nigéria, onde querem estabelecer o seu califado.



O grupo extremista, que usa sequestros em massa para recrutar, raptou dezenas de milhares de pessoas, que o exército nigerianos está a liberar quando retoma das áreas de ocupação do grupo.



