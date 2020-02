Amazon criticada por reproduzir cenas do Holocausto na série Hunters

Setenta e cinco anos depois da libertação do campo de extermínio nazi em Auschwitz, pelas tropas soviéticas, entidades mundiais e várias comunidades judaicas têm vindo a pedir ações contra o crescente sentimento antissemita demonstrado em várias partes do mundo.Uma das cenas mais polémicas da sérieretrata a morte de um grupo de pessoas enquanto são usadas como peças num jogo de Xadrez.“Inventar um jogo falso de xadrez humano não é apenas uma tolice perigosa e uma caricatura, mas também é uma forma de negar a realidade”, reagiu o Museu de Auschwitz. Esta instituição é responsável pela preservação do campo de concentração nazi no sul da polónia, onde mais de 1,1 milhões de judeus foram assassinados.

O produtor de Hunters, David Weil, defendeu a série e a Amazon e afirmou estar atento aos comentários sobre as controversas cenas da série.

David Weil, o produtor, também é neto de uma das vítimas de Auschwitz e por isso explicou queera “inspirado em fatos reais” e “não era uma série documental“, acrescentando que a sua decisão em ficcionar os eventos da série devia-se ao facto de não querer ferir o sofrimento das vítimas., salientou Weil.Karen Polllack, diretora do Holocaust Educacional Trust, referiu à BBC que tais representações poderiam vir a alimentar uma possível negação do Holocausto e classificou a série como um “programa de entretenimento”.

"Quando decidirem lucrar com a venda de propaganda nazi, publicada sem nenhum comentário ou contexto crítico lembrem-se que essas palavras poderão levar não só ao #Holocaust, mas também a muitos outros crimes de ódio", afirmou Holocaust Educational Trust no documento.Em resposta,Em dezembro de 2019, após várias denúncias feitas pelo Memorial de Auschwitz, a Amazon foi obrigada a retirar diversos artigos decorativos de natal referente a Auschwitz.