Amazónia. Brasil admite que não tem recursos para combater os incêndios

A cada hora que passa desaparece um pouco mais do "pulmão do mundo". Já arderam quase 700 mil hectares.



Não é um problema apenas do Brasil. O Peru já decretou estado de alerta e a Bolívia pede ajuda internacional.



Da Europa chegam os alertas. O Presidente francês escreveu no Twitter que esta é uma crise internacional e lembra que a Floresta da Amazónia produz 20 por cento do oxigénio do planeta.



António Guterres também usou a rede social para dizer que está profundamente preocupado.



Bolsonaro já admitiu que não tem recursos para combater os incêndios. Nas redes sociais continuam os pedidos de mobilização pela Amazónia.



Entre as vozes indignadas está a de Madonna que pede ao Presidente brasileiro para mudar de políticas. Cristiano Ronaldo também publicou uma fotografia e pede ajuda para salvar a floresta.



Os incêndios já duram há mais de duas semanas.