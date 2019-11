Amazónia. Coordenadora da "Articulação dos Povos Indígenas" diz que Europa deve fazer mais

É uma das vozes mais respeitadas entre os indígenas brasileiros e tem denunciado a exploração abusiva dos territórios na Amazónia um pouco por todo o mundo. Sónia Guajajara está em Portugal para participar no Fórum do Futuro, no Porto. Em entrevista ao Jornal 2 da RTP criticou as políticas de Bolsonaro e lembrou que os países da Europa também têm responsabilidade pelo que está a acontecer no pulmão do Mundo.