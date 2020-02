Amazónia. Desflorestação está a emitir mais CO2 do que aquele que absorve

A cada duas semanas, nos últimos dez anos, uma equipa de investigadores mediu os gases de efeito de estufa em diferentes partes da Amazónia, através de aviões equipados com sensores.

A pesquisa sugere que cerca de 20 por cento da área total da floresta da Amazónia se tornou numa fonte de dióxido de carbono.

A investigadora do Instituto de Pesquisas Espaciais e responsável pelo estudo, Luciana Gatti, afirmou queGatti referiu que “há muito tempo que os cientistas estão a alertar para o ponto de inflexão da Amazónia” – o ponto em que a floresta perde a sua capacidade de se renovar – levando a que deixe de absorver o dióxido de carbono e passe a emiti-lo., afirmou o coautor do estudo, o brasileiro Carlos Nobre, citado pela BBC.“Hoje essa força é reduzida para cerca de 1 a 1,2 mil milhões de toneladas de dióxido de dióxido de carbono por ano”, acrescentou Nobre.Os cientistas justificam esta mudança com a destruição que tem acontecido na floresta nos últimos anos, principalmente depois dos incêndios de 2019. Entre julho e setembro do ano passado, a destruição estava acima dos mil quilómetros quadrados, por mês.

Desflorestação da Amazónia duplicou

Em janeiro de 2020, a desflorestação da Amazónia cresceu 108 por cento, em comparação com o ano anterior, diz o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.O sistema Deter – baseado na monitorização por satélite – mostrou que foram destruídos 284 quilómetros quadrados em janeiro deste ano, contra 136 quilómetros quadrados, em janeiro de 2019.O Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, acusa os investigadores de alterarem a verdade, para prejudicar a sua imagem.