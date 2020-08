Amazónia. Mais de 10.000 incêndios nos primeiros dias de agosto

Na Amazónia, a época de incêndios começou com uma intensidade como há muito não se via. O alerta está a ser dado pela Greenpeace. De acordo com a organização ambientalista, nos primeiros dias de Agosto foram detectadas mais de 10 mil incêndios na maior floresta tropical do mundo.