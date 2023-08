Ambientalistas criticam falta de defesa da Amazónia

"Este é um acordo bastante inicial, um primeiro passo, mas ainda não dá nenhuma resposta concreta ao mundo em que estamos a viver", disse o diretor executivo do Observatório do Clima, Marcio Astrini, uma rede de mais de 70 organizações ambientais do Brasil.

"Não é possível que, num cenário destes, oito países amazónicos não consigam fazer uma declaração em letras maiúsculas de que a desflorestação tem de ser zero e que a exploração de petróleo no meio da floresta tropical não é uma boa ideia", acrescentou, referindo-se à Declaração de Belém, assinada na terça-feira no estado brasileiro do Pará.

O sentimento de Astrini foi repetido por outras redes e organizações ambientais, como a Coaligação Brasil, o World Resources Institute (WRI), o WWF-Brasil e a Conservação Internacional (CI).

Para o fundador da Coalizão Brasil, Marcelo Furtado, rede formada por mais de 350 representantes dos setores público, privado, académico e da sociedade civil, o que foi exposto no documento "é um misto de boas notícias e um pouco de frustração".

Segundo o especialista, embora a cimeira tenha abordado os temas certos, "não apresentou" ações concretas para "o curto e médio prazo" que possam mudar a situação atual do bioma.

A mesma opinião teve a Oorfanização ambientalista World Resources Institute (WRI), que ressaltou a necessidade de "colocar essas ideias em prática".

Na terça-feira, os oito países que integram o Tratado de Cooperação Amazónica assinaram a Declaração de Belém, na qual consolidaram uma nova e "ambiciosa" agenda comum de cooperação para a Amazônia.

Entre os 113 pontos do documento estão o lançamento da Aliança Amazónica de Combate ao Desmatamento, a criação de mecanismos financeiros para promover o desenvolvimento sustentável e a cooperação para combater crimes ambientais.

Além disso, a criação de um fundo para receber doações internacionais para financiar projetos de desenvolvimento sustentável na maior floresta tropical do mundo.

No entanto, temas que causaram polémica na reunião, como a exploração de petróleo na Amazónia, foram abordados quase superficialmente, assim como o compromisso de desmatamento zero até 2030, questão com a qual apenas alguns países amazónicos, como Brasil e Colômbia, se comprometeram diretamente.

Os oito países da Organização do Tratado de Cooperação Amazónica (OTCA) são a Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela

Hoje, os lideres da OCTA vão estender as conversas aos países convidados, que possuem grandes áreas de floresta tropical, incluindo Indonésia, República do Congo e República Democrática do Congo.