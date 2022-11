Ambientalistas olham para a COP28 com preocupação

A localização está a gerar receios, já que os Emirados Árabes Unidos estão entre os principais produtores de petróleo do mundo e podem mover influências para evitar avanços na redução do consumo de combustíveis fósseis.Francisco Ferreira, da associação ambientalista Zero, concorda com a ideia de que a presidência dos Emirados Árabes Unidos na COP28 vai levantar grandes dificuldades para restringir o uso dos combustíveis fosseis. E aponta o facto de os Emirados terem sido os únicos candidatos para receberem a próxima Conferência do Clima como um factor limitante.O especialista em ambiente, no entanto, diz manter a esperança para que no próximo ano haja progressos relativamente a acordos climáticos.