Ambientalistas processam central termoelétrica na Polónia

Lusa26 Set, 2019, 11:50 | Mundo

A Fundação ClientEarth afirmou que deu entrada ao processo judicial no tribunal provincial da cidade central de Lodz, e que nele constam os pedidos de "descontinuação da atividade que ameaça o ambiente" e o uso de carvão ou a instalação de filtros de gás carbónico até 2035.

Belchatow é a maior central termoelétrica europeia e a maior abastecedora de energia da Polónia, contribuindo para a libertação de gases com efeito estufa e acidificação das chuvas.

Um dos motivos que torna difícil a proibição do uso de carvão na Polónia é o facto de 80% da energia gerada vir da queima de carvão, fazendo com que as minas sejam um dos maiores empregadores no país.

Os planos governamentais da Polónia afirmam que o uso de carvão poderá ser descontinuado depois de 2040.