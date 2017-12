Ambiente de incerteza na concentração de apoio a deputado de Macau em risco de perder mandato

Lusa03 Dez, 2017, 17:56 | Mundo

"Independentemente de qual for o resultado amanhã [segunda-feira], vamos sempre continuar a lutar", disse Sulu Sou, acrescentando: "Eu só me posso preparar, preparar o meu discurso para amanhã. Não posso controlar a decisão dos outros deputados"..

Com 26 anos, o mais jovem deputado da Assembleia Legislativa (AL), eleito em setembro, foi acusado do crime de desobediência qualificada na sequência de um protesto em 2016. Por esse motivo, o tribunal pediu à AL para decidir se suspendia o mandato, de modo a poder prosseguir com o julgamento. A votação está marcada para segunda-feira.

Na praça dos Três Candeeiros - como é popularmente conhecida a rotunda - juntaram-se membros da associação pró-democracia Novo Macau, a que pertence Sulu Sou, mas também outros apoiantes, incluindo idosos e crianças. Uma enorme fotografia de Sulu Sou, repleta de assinaturas, ocupava o palco, onde subiram vários oradores, que discursaram acompanhados por música.

"É um prazer ver aqui muitos cidadãos. Eles enfrentam pressão, mas vieram até aqui. Queremos dar poder, esperança e confiança à sociedade de Macau", disse o deputado.

Um dos oradores da noite foi Scott Chiang, que é arguido no mesmo processo e presidia à associação à época da manifestação.

"Há 85 dias estávamos aqui a fazer campanha [eleitoral] (...) Hoje voltamos aqui porque amanhã a assembleia vai tomar uma grande decisão. Estamos aqui para apoiar não só o Sulu Sou, a pessoa, mas também o seu mandato e a sua promessa para o eleitorado e para Macau", disse.

Chiang sublinhou que o objetivo não é "pressionar a assembleia" e pediu aos membros do hemiciclo que "pensem duas vezes antes de colocarem o voto."

"Não se trata apenas do futuro de um jovem deputado, mas da dignidade do parlamento", frisou.

Entre a audiência estava o historiador português Jorge Morbey, que se aproximou do democrata para deixar uma palavra de incentivo.

"Trata-se de um jovem deputado, eleito pela vontade popular (...) e suponho que o sistema está interessado em retirá-lo da Assembleia (...) Gostava muito que respeitassem a vontade de quem elegeu o deputado Sulu Sou e que diferissem o julgamento dele para depois do termo do mandato. Isso era o que uma assembleia democrática faria, mas esta não é democrática", disse o autor do livro "Macau 1999 - O Desafio da Transição".

Morbey admitiu que a suspensão de Sulu Sou poderá resultar num desincentivo ao voto, já por si limitado, com apenas um terço da Assembleia a ser eleita por sufrágio direto.

"Pode ter esse efeito. Penso que se for avante é para dar uma lição de como o autoritarismo funciona", disse.

Quanto à ausência de portugueses nesta concentração, bem como na maioria das manifestações e eventos cívicos ou políticos de Macau, o historiador deixou um palpite: "Se calhar são os ventos do Oriente que não os deixam pensar que podem estar aqui também com um sistema democrático e não só fazer vénias aos senhores de Pequim".

É a primeira vez desde a transferência do exercício de soberania, em 1999, que é invocado o artigo 27.º do Estatuto dos Deputados, que prevê a decisão da suspensão do mandato pelo plenário, embora tenha havido outros casos em que deputados foram chamados a tribunal, inclusive na qualidade de arguidos.

Em causa no processo judicial está o protesto de 15 de maio de 2016, convocado pela Novo Macau, contra a controversa atribuição, por parte da Fundação Macau, de um subsídio de 100 milhões de reminbis (13,7 milhões de euros ao câmbio da altura) à Universidade de Jinan, na China.

A associação entendia haver conflito de interesses por o chefe do Executivo presidir ao conselho de curadores da Fundação Macau e ser, em simultâneo, vice-presidente do conselho geral da Universidade de Jinan.

Segundo as autoridades, os manifestantes não cumpriram o percurso autorizado, "ocuparam ilegalmente as vias públicas" e recusaram responder à ordem de dispersão.