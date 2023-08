Ameaça do grupo Wagner. Lituânia encerra postos fronteiriços com a Bielorrússia

A prosposta partiu do Ministério lituano dos Tranportes e foi agora aprovada em Conselho de Ministros. São dois os postos fronteiriços a fechar - Sumsk e Tvereciaus, passagens habitualmente usadas para compras no país vizinho ou visitas a familiares. O controlo vai ser concentrado no maior dos postos, em Medininkai.

, explicou a ministra lituana do Interior, Agne Bilotaite.Dotando o posto de Medininkai com mais guardas e inspetores alfandegários, "a situação em relação às filas de veículos e ao transporte de cargas não deverá sofrer grandes alterações", de acordo com um porta-voz do Ministério dos Transportes.

"Barreiras artificiais"

As autoridades da Bielorrússia, governada por um regime satélite de Moscovo, já reagiram. Na plataforma de mensagens Telegram, afirmam tratar-se de "mais uma medida não-construtiva e hostil".





"As autoridades lituanas estão a utilizar qualquer pretexto para impedir a circulação não só de mercadorias, mas também para reduzir o fluxo de lituanos que viajam" para a Bielorrússia, redarguiu aguarda fronteiriça bielorrussa.

Minsk considera que o fecho de postos fronteiriços causa "o aumento das filas de espera para entrar na Lituânia" e "atrasos no desalfandegamento". "Ao tomar tais decisões, a Lituânia está deliberadamente a criar barreiras artificiais na fronteira para servir os seus objetivos políticos", acentua a guarda fronteiriça da Bielorrússia.

Recorde-se que Lituânia e Polónia haviam já erguido vedações ao longo das respetivas linhas de fronteira com a Bielorrússia. Varsóvia pretende mesmo destacar até dez mil soldados para estes territórios, invocando quer o que considera ser a ameaça do grupo Wagner, quer a possibilidade de uma nova vaga de migrantes para a União Europeia.A emissora pública lituana LRT noticiou, a partir de declarações da ministra do Interior, que os países bálticos e a Polónia discutem atualmente o cenário de um completo encerramento das fronteiras com a Bielorrússia. Os detalhes finais deverão ficar definidos numa reunião em Varsóvia, a 28 de agosto.

O Serviço Estatal de Guarda de Fronteiras da Lituânia calcula que o número de mercenários do grupo Wagner em solo bielorrusso possa ascender a 4.500.

Já na Letónia foram canceladas licenças aos guardas fronteiriços. Foi igualmente reforçado o número de operacionais na fronteira com a Bielorrússia, depois de ter sido detetado um recrudescimento de travessias ilegais.

Alegadamente instigada por Minsk, a concentração de migrantes do Médio Oriente e de outras regiões nas fronteiras com a Lituânia, a Letónia e a Polónia é encarada como uma tática de "guerra híbrida". O aparente objetivo é sobrecarregar a guarda fronteiriça e os serviços sociais dos países que acolhem dissidentes bielorrussos e apoiam a Ucrânia na guerra com a Rússia.



c/ agências