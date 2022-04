Ameaça nuclear. Rússia diz que não está em guerra com a NATO

O ministro russo dos Negócios Estrangeiros diz que a Rússia não está em guerra com a NATO. Sergei Lavrov acrescenta que isso aumentaria o risco de uma guerra nuclear, algo que não pode ser permitido, e garante que é o Ocidente que está a levantar este tema da guerra nuclear e não Moscovo.