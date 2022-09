Ameaça terrorista nos EUA. Homem rouba avião e ameaça despenhar-se em supermercado

Após 5 horas de voo, o homem despenhou-se num campo agrícola, no Mississipi. O funcionário foi acusado dos crimes de furto e ameaça terrorista.



O supermercado da cadeia Wallmart, o alvo da ameaça, foi evacuado logo após a chamada deste homem para o número de emergência da polícia, através do qual declarou as intenções. O caso está a ser investigado pelo FBI.