Ameaças da Moldova podem desencadear conflito militar, alerta Moscovo

Desde então, as forças separatistas pró-Rússia controlam grande parte da região.





A Rússia garante que tem tropas naquele território com o objetivo de manter a paz e a estabilidade. Por sua vez, a Moldova exige que Moscovo retire as suas tropas daquele território.





“Todos devem entender que qualquer ação que ameace a segurança das nossas tropas seria considerada sob o direito internacional como um ataque à Rússia, como no caso da Ossétia do Sul, em que as nossas forças de paz foram atacadas”, afirmou Sergei Lavrov.





O MNE russo refere-se à guerra-relâmpago de cinco dias, em 2008, durante a qual as forças russas assumiram o controlo de várias cidades na Geórgia. O conflito levou a que Moscovo reconhecesse a Ossétia do Sul e outros territórios separatistas como independentes.





Desde o início da guerra na Ucrânia que se registaram atividades militares e ataques na região da Transnístria, faixa de território situada entre a Ucrânia e a Moldova, o que veio aumentar as tensões e os receios de uma propagação do conflito ao país vizinho.





Na resposta às declarações de Sergei Lavrov, o Ministério moldavo dos Negócios Estrangeiros convocou o charge d’affaires russo no país para prestar “esclarecimentos”.