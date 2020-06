Ameaças de intervenção do Exército. Chefe do Pentágono demarca-se de Trump

Esper afirmou, concretamente, que a Lei da Insurreição (Insurrection Act) não pode ser invocada neste contexto : "A opção de usar tropas em serviço activo para impor a lei só deveria ser usada como último recurso e só na mais urgente e catastrófica das situações (...) Neste momento não nos encontramos numa dessas situações. Não apoio a invocação da Lei da Insurreição".





Esper tinha manifestado abertamente o seu incómodo quando, na segunda feira, Trump mandou abrir caminho entre os manifestantes, manu militari, para se fazer fotografar de Bíblia em punho na Igreja de S. João. O secretário da Defesa, que acompanhava Trump nesse percurso, declarou à NBC: "Eu não sabia para onde ele ia".





Segundo o Washington Post, fontes do Pentágono tinham admitido que havia uma discussão interna sobre a indicação intervencionista do presidente e que se avaliava se seria de fazer intervir tropas em serviço activo no apoio à Guarda Nacional, para tentar ajudar a controlar as manifestações em curso. A invocação da Lei da Insurreição equivaleria a uma declaração do estado de sítio, atribuindo ao Exército prerrogativas como a de efectuar detenções, que a lei ordinária não lhe reconhece.





Depois de ter ameaçado fazer intervir o Exército, Trump já se vira implicitamente desautorizado por funcionários da Casa Branca, que declararam a sua confiança nos governos estaduais para controlarem a situação. Também algumas figuras destacadas do Partido Republicano tinham manifestado desagrado pela ideia, considerando-a uma violação dos direitos que a Primeira Emenda garante aos manifestantes. Depois desses primeiros revezes, Trump dera, em privado, sinais de querer recuar.





Entretanto, é certo que o Departamento de Defesa tinha elaborado planos de contingência para uma eventual intervenção militar, nomeadamente planos para defender a Casa Branca e outros edifícios federais, se a certa altura a Guarda Nacional se revelasse ultrapassada pelos acontecimentos na capital.