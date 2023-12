Ameaças e repressão. Amnistia alerta que educação das crianças ucranianas está em risco

Para os professores e crianças em idade escolar que vivem em territórios sob ocupação russa, continuar com a educação ucraniana é um desafio.As crianças ucranianas são forçadas a aprender russo e a cantar o hino da Rússia. Aquelas que se recusam enfrentam a ameaça de ser retiradas da família e enviadas para “reeducação em orfanatos russos”.Outros têm feito esforços para organizar aulas de acordo com o currículo ucraniano às escondidas, apesar de todos os riscos.Um responsável educativo regional disse à Amnistia Internacional que os professores, alunos e pais se transformaram em verdadeiros "guerrilheiros que cavam buracos nos seus jardins para esconder computadores portáteis e telemóveis, e que se refugiam em sótãos e em velhos barracões para conseguirem captar rede móvel".Uma bibliotecária de uma escola ucraniana contou que chegou a organizar encontros secretos com os alunos para lhes entregar livros, apesar das patrulhas militares russas que frequentemente realizavam buscas de modo arbitrário.

“Consequências duradouras nas próximas décadas”

Os professores ucranianos, por sua vez, estão a ser obrigados a ensinar o currículo russo. Hanna e Olena (a AI usou nomes fictícios para não revelar a sua identidade), ambas professoras de uma comunidade na região de Kharkiv que esteve sob ocupação russa durante oito meses, revelaram à Amnistia que receberam mensagens de texto dos diretores das respetivas escolas que procuravam convencê-las a regressar ao trabalho e a ensinar o currículo russo. Ambas recusaram e esconderam-se.“Também estava com medo de que os russos me fossem prender por eu ser professora de História ucraniana. Ouvi falar em casos semelhantes que aconteceram em outras regiões ocupadas”, acrescentou.Como consequência, a maioria das escolas reabriu sem pessoal docente qualificado ou número reduzido, deixando as crianças sem supervisão e obrigadas a ler os manuais sozinhas., disse Andriy, diretor de uma escola na região de Odesa.Anna Wright destaca que "o fim da invasão russa à Ucrânia é a única forma de ajudar o país a recuperar e de tornar o presente e o futuro das crianças ucranianas menos doloroso".Enquanto o fim da invasão russa não chega, a investigadora da Amnistia Internacional exorta as autoridades de ocupação russa a “terminar com a intimidação à população local e de coagir o corpo docente a realizar atividades educativas inapropriadas e outras práticas abusivas”.“Durante a guerra ou a ocupação, todas as partes permanecem vinculadas ao direito internacional humanitário e ao respeito pelos direitos humanos. Garantir o direito das crianças ao acesso a uma educação de qualidade é um desses deveres e deve ser plenamente respeitado”, salientou.