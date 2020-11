América vive incerteza. Trump queixa-se de "fraude", Biden acredita na vitória

Esta é a pergunta que paira no ar ao fim de longas horas de contagem de votos, ainda sem previsão de quando terminará.O candidato democrata, que aguarda os resultados em Delaware, já falou ao público e mostrou-se otimista. "Sinto-me bem na posição em que estamos", afirmou Joe Biden."Já sabíamos, graças à votação antecipada e por correio, que isto era algo que iria demorar. Temos de ser pacientes", apelou o candidato, acrescentando que é possível que apenas sexta-feira se conheçam todos os resultados.Donald Trump, numa conferência de imprensa tardia, mostrou tanta ou mais confiança do que Biden., declarou o Presidente.Ainda assim, o republicano lamentou que o Partido Democrático, que apelidou de “um grupo muito triste de pessoas”, esteja a tentar “falsificar o desejo” dos eleitores, nas suas palavras.“Os resultados desta noite foram fenomenais e estávamos prontos para ir lá para fora e festejar”, disse Trump, até que os republicanos se viram surpreendidos pela vantagem de Joe Biden em alguns Estados."Isto é uma fraude. Isto é uma vergonha para o nosso país. Francamente, nós vencemos esta eleição", declarou,Horas antes, na rede social Twitter, Donald Trump tinha já acusado os democratas de estarem a “tentar roubar a eleição”, voltando a criticar o sistema de voto deste ano. “Os votos não podem contar depois do fecho das urnas!”, alertou.O atual Presidente tem frisado por diversas vezes a sua oposição à votação por correspondência, tendo mesmo afirmado que estas eleições seriam as mais fraudulentas da História e atribuindo a esse facto uma eventual vitória de Joe Biden.

Democratas com maioria na Câmara dos Representantes

O Colégio Eleitoral é um órgão de 538 delegados que elegem Estados com base na população. O candidato vencedor em cada Estado, mesmo por um único voto, recebe todos os delegados, com exceção do Nebraska e do Maine.Até ao momento, pelo menos um dado é certo:"Mantivemos a Câmara [dos Representantes] e, quando todos os votos estiverem contados, veremos se fizemos ainda melhor", disse esta noite a presidente dessa Câmara, Nanci Pelosi."Estamos numa situação em que alguns dos Estados dizem que não vão contar mais votos até amanhã de manhã e, claro, a costa Oeste ainda não encerrou. Ainda há mais para saber", acrescentou.