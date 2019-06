American Airlines prolonga cancelamentos dos Boeing 737 MAX

RTP09 Jun, 2019, 21:32 | Mundo

A American Airlines tinha decidido cancelar todos os voos do modelo Boeing 737 MAX até 19 de agosto, mas decidiu agora estender os cancelamentos até 3 de setembro.



A medida prende-se com o facto de a multinacional Boeing não ter ainda efetuado o voo de teste de certificação do modelo que protagonizou as quedas na Indonésia e Etiópia.



A empresa também ainda não enviou à norte-americana Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla original) a atualização de software que realizou para que possa ser aprovada por esta entidade governamental.



Ainda este domingo, a Boeing garantiu que continua “a trabalhar com reguladores a nível global para lhes fornecer a informação de que precisam para certificar a atualização do sistema do 737 MAX (…) e para que os aparelhos possam regressar com segurança à frota”.

Boeing cria parcerias

O diretor da FAA, Dan Elwell, recusou comentar a situação mas, no mês passado, tinha frisado que não possui um prazo concreto para permitir o regresso do modelo 737 MAX aos céus.



“Ainda não determinámos exatamente quais serão os requisitos dos treinos” que os pilotos vão ter de realizar para que este modelo volte a voar, sustentou Elwell. “Se demorarmos um ano a descobrir tudo o que precisamos para que tenhamos a confiança para levantar a suspensão destes aviões, então que assim seja”.



A Boeing, maior fabricante de aviões do mundo, declarou que está a criar parcerias com as companhias aéreas suas clientes para que os aviões para já suspensos possam ser armazenados e para que, assim que estes possam voltar a realizar voos comerciais, fique operacional um serviço de apoio prestado pela Boeing.



O 737 MAX foi proibido por vários países em março, depois de duas quedas deste modelo terem resultado na morte de 346 pessoas no total. Um dos acidentes aconteceu com a companhia Ethiopian Airlines e o outro com a indonésia Lion Air.