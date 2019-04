Partilhar o artigo American Airlines vai manter interdição do Boeing 737 até junho Imprimir o artigo American Airlines vai manter interdição do Boeing 737 até junho Enviar por email o artigo American Airlines vai manter interdição do Boeing 737 até junho Aumentar a fonte do artigo American Airlines vai manter interdição do Boeing 737 até junho Diminuir a fonte do artigo American Airlines vai manter interdição do Boeing 737 até junho Ouvir o artigo American Airlines vai manter interdição do Boeing 737 até junho