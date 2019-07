Foto: Zohra Bensemra - Reuters

Numa primeira fase, a AMI e os Médicos Sem Fronteiras estiveram presentes no tratamento de surto de cólera e no apoio psicológico, depois da passagem do ciclone Idai.



Agora, até ao final de maio do próximo do próximo ano, a organização vai continuar presente no país através de uma associação local.