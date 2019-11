"Amigos da Coesão" debatem cortes ao orçamento plurianual da UE

O primeiro-ministro destaca assuntos como a segurança e a defesa, a investigação e desenvolvimento, as alteração climáticas e o problema das migrações.



Dezassete países do Leste e do Sul da Europa estão reunidos em Praga, na República Checa, para tentar evitar cortes nas ajudas da Europa.



Os países ditos "amigos da coesão" consideram que qualquer corte põe em risco os objetivos inscritos nos Tratados da União e o combate às desigualdades entre regiões e Estados-membros.



A ideia deste encontro é colocar pressão sobre as instituições europeias, numa altura em que está a ser negociado o orçamento comunitário para o período entre 2021 e 2027.