Amnistia a independentistas leva milhares de espanhóis para as ruas em protesto

Foto: EFE -EPA

Os protestos acabaram por resultar em ataques à sede do Partido Socialista espanhol.



Na reacção, o chefe do governo, Pedro Sánchez, denuncia atos de assédio e assegura que o PSOE não se vai deixar intimidar perante estas manifestações, que levaram mesmo à intervenção da polícia.



Os deputados do PSOE deram ontem o apoio público ao plano de Pedro Sánchez para continuar à frente do governo.



Para tal, Sánchez propõe uma controversa amnistia aos líderes políticos envolvidos no referendo à independência da Catalunha, realizado em outubro de 2017.



Mas os partidos de direita não admitem qualquer amnistia e acusam os socialistas de estarem agarrados ao poder a todo o custo.