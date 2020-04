Amnistia alerta para abusos, intimidação e detenções arbitrárias na Guiné Equatorial

No relatório "Direitos Humanos em África", hoje divulgado, a AI assinala que "abusos, intimidações e detenções arbitrárias de defensores e ativistas dos direitos humanos continuaram", enquanto "os direitos da liberdade de expressão e associação foram constantemente estrangulados".

A organização de defesa dos diretos humanos regista as detenções de ativistas, como Joaquín Elo Ayeto, também conhecido como `Paysa`, que esteve detido durante quase um ano por suspeitas de "ter informações sobre um plano para assassinar o Presidente", Teodoro Obiang Nguema, tendo sido sujeito a tortura enquanto esteve preso.

A organização aborda também a detenção de Alfredo Okenve, vice-presidente do Centro de Estudos e Iniciativas para o Desenvolvimento da Guiné Equatorial (CEID), uma organização não-governamental que denunciava violações e abusos dos direitos humanos no país.

A CEID é, na ótica da AI, uma das vítimas das restrições à liberdade de associação, depois de esta ter visto a sua autorização ter sido revogada pelo decreto assinado em julho pelo ministro do Interior equato-guineense.

A AI aborda o sistema judicial, citando um julgamento que aconteceu em março de 2019 que sentenciou 130 pessoas por uma associação a uma alegada tentativa de golpe de estado em 2017, com as penas a variarem entre os três e os 97 anos.

"Segundo observadores internacionais, que assistiram e acompanharam o julgamento, o processo foi defeituoso e com graves irregularidades procedimentais. A acusação ofereceu poucas provas para sustentar o caso contra a maior parte dos réus. Em alguns casos, apresentaram confissões dadas sob tortura, que inclui agressões e choques elétricos", vincou a organização de defesa dos direitos humanos, acrescentando que os réus "não foram informados das acusações" e que não lhes foi permitido acesso aos seus advogados.

A AI acrescenta ainda que o Ministério da Segurança Nacional acusou 16 pessoas em janeiro do ano passado de branqueamento de capitais e financiamento de terrorismo, incluindo o advogado William Bourdon, fundador de um grupo de advocacia anticorrupção e que esteve envolvido em processos judiciais contra o filho mais velho do Presidente e vice-presidente da Guiné Equatorial, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, conhecido como `Teodorin`.

A Amnistia Internacional notou também o acordo entre a Guiné Equatorial e o Fundo Monetário Internacional (FMI) aprovado em outubro, que prevê uma melhoria da governação e o combate à corrupção.

"Há várias investigações sobre corrupção [da Guiné Equatorial], incluindo nos Estados Unidos, Espanha, França, África do Sul e sobre como centenas de milhões de dólares foram alegadamente desviados e colocados no estrangeiro. Entretanto, os gastos do Governo na saúde, educação e infraestruturas para a água nos últimos anos tem sido inadequado para assegurar os direitos humanos das pessoas no país", apontou a AI.

Sobre a pena de morte, a AI recordou que o Presidente equato-guineense anunciou, em abril do ano passado, que iria submeter um projeto-lei para abolir a pena de morte na Guiné Equatorial, um compromisso estabelecido com a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), algo que viria a reforçar na Revisão Periódica Universal (UPR, em inglês), em setembro.

"Apesar destes compromissos públicos, a pena de morte ainda não foi abolida na Guiné Equatorial", lê-se no relatório da AI.

A mesma UPR, adotada pelo Conselho dos Direitos Humanos das Nações Unidas, refere que a Guiné Equatorial aceitou 202 recomendações feitas por outros Estados, tendo rejeitado 19 "recomendações chave para os direitos humanos".

"O país ignorou as recomendações para a proteção dos defensores dos direitos humanos, rejeitando recomendações para garantir a sua segurança, assegurar o seu ambiente de trabalho e aprovar e implementar leis para os reconhecer e proteger. O Governo rejeitou também as recomendações para investigar ameaças e represálias contra os defensores dos direitos humanos", assinala a AI.

Desde que obteve a sua independência de Espanha, em 1968, a Guiné Equatorial tem sido considerada pelas organizações de defesa dos direitos humanos como um dos países mais repressivos do mundo, em particular com acusações de detenção e tortura de dissidentes e repetidas alegações de fraude eleitoral.

Teodoro Obiang lidera o país desde 1979, quando derrubou o seu tio Francisco Macias num golpe de Estado, sendo o Presidente que há mais tempo está à frente de um país.

O país aderiu à Comunidade dos Países da Língua Portuguesa (CPLP) em 2014.