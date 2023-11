Amnistia apela ao fim de detenções e deportações de refugiados no Paquistão

Livia Saccardi, diretora regional adjunta da Amnistia Internacional para as Campanhas no Sul da Ásia alertou num comunicado para as ações repressivas do Governo, que colocam em risco a vida de refugiados afegãos, em especial mulheres e crianças.

"Milhares de refugiados estão a ser usados como peões políticos, devolvidos ao Afeganistão controlado pelos talibãs, onde a sua vida e integridade física podem ficar em risco, devido à intensificação da repressão dos direitos humanos e de uma catástrofe humanitária em curso", declarou a organização em comunicado.

"Ninguém deveria ser alvo de deportações forçadas massivas e o Paquistão faria bem em recordar as suas obrigações legais internacionais, como o princípio da não-repulsão", adiantou.

Saccardi reforçou ainda que "se o Governo paquistanês não suspender imediatamente as deportações, estará a negar a milhares de afegãos em risco, em especial mulheres e raparigas, o acesso à segurança, educação e aos meios de subsistência".

Desde 17 de setembro que, segundo o governo paquistanês, mais de 170.000 afegãos, muitos dos quais vivem no país há décadas, foram desalojados após um ultimato do Governo a todos os "estrangeiros não registados" para saírem do território até 01 de novembro.

Desde que o prazo imposto pelo Governo terminou, as autoridades passaram a deter diretamente os refugiados considerados "ilegais" em centros de deportação.

A Amnistia mostrou-se preocupada com a total ausência de responsabilidade, de transparência e de um processo justo nas detenções e deportações das últimas semanas.

Os refugiados afegãos no Paquistão têm ainda enfrentado um aumento de situações de assédio e violência, informou a organização.

O governo paquistanês afirmou ter criado 49 centros de deportação, designados por centros de "detenção" ou de "trânsito", em todo o país, afirmando ainda poderem vir a ser construídos mais.

Estes centros de deportação não foram construídos ao abrigo de uma legislação específica e funcionam paralelamente ao sistema jurídico.

A Amnistia Internacional informou ainda que, em pelo menos sete desses centros, não são concedidos direitos legais aos detidos, como o direito a um advogado ou a comunicarem com familiares.

"São espaços que violam o direito à liberdade e a um julgamento justo. Além disso, como nenhuma informação é tornada pública, as famílias dificilmente conseguem localizar os seus entes queridos", acrescentou.

As mulheres paquistanesas casadas com refugiados afegãos enfrentam igualmente riscos acrescidos de deportação, devido à falta de documentação adequada.

No Afeganistão, a Amnistia tem vindo a documentar a repressão violenta e sistémica dos direitos das mulheres e das raparigas pelos talibãs há mais de dois anos.

Os refugiados afegãos pertencentes a minorias religiosas enfrentam desafios acrescidos no contexto das deportações, com a dupla ameaça de perseguição caso regressem, afirma a organização.