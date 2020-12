Amnistia denuncia o crescente uso da força em Angola

A Amnistia refere que em conjunto com a organização de defesa dos direitos humanos Omunga, "documentou numerosas violações pelas forças de segurança, incluindo o assassinato de dez pessoas entre maio e setembro de 2020 por membros da polícia nacional e das Forças Armadas" angolanas, responsáveis pela implementação das restrições, lê-se no comunicado agora divulgado.", disse o diretor da AI para a África Ocidental e Austral, Deprose Muchena.O representante acrescentou que o assassinato de angolanos que terão violado as normas para o combate à covid-19, por parte das autoridades, é "ainda mais arrepiante".O diretor-executivo da Omunga, João Malavindele, sublinhou que as autoridades angolanas "devem parar imediatamente o uso de força", bem como "investigar as violações e responsabilizar os autores".", acrescentou Malavindele.Angola tem sido palco de protestos contra um crescente descontentamento com a governação do presidente, João Lourenço, incluindo um a 11 de novembro, dia em que o país assinalou 45 anos de independência.O governo da província de Luanda tinha proibido a realização desta manifestação, evocando diversos motivos, um dos quais o não cumprimento do decreto presidencial sobre o estado de calamidade pública, que impedia ajuntamentos de mais de cinco pessoas nas ruas, como medida de prevenção e combate à propagação da covid-19.A polícia impediu a tentativa de manifestação, tendo recorrido ao uso de força e de gás lacrimogéneo para dispersar os manifestantes, havendo o relato de feridos e algumas detenções.

Da mesma forma, em 24 de outubro, um protesto que reivindicava melhores condições de vida, mais emprego e a realização das primeiras eleições autárquicas em Angola, foi frustrado pelas autoridades, resultando em 103 detenções e ferimentos de polícias e de manifestantes.