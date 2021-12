Amnistia e HRW denunciam nova onda de detenções, mortes e expulsões no Tigray

Numa declaração conjunta, as duas organizações não-governamentais (ONG) de defesa dos direitos humanos acusam as forças de segurança da vizinha região de Amhara, leal ao governo etíope, de cometerem tais abusos na parte ocidental do Tigray, um território administrativo disputado entre as duas regiões.

Desde novembro, as duas ONG entrevistaram 31 pessoas, incluindo 25 testemunhas e sobreviventes, bem como familiares de detidos e expulsos, sobre abusos cometidos pelas milícias Amhara e forças de segurança regionais contra civis nas cidades de Adebai, Humera e Rawyan.

Neste período, a polícia e as milícias de Amhara prenderam sistematicamente cidadãos do Tigray (homens, mulheres e adolescentes) nestas três cidades, de acordo com as descobertas da AI e da HRW.

Imagens de satélite captadas entre 19 de novembro e 5 de dezembro mostram uma atividade significativa em Adebai, incluindo veículos em movimento e grupos de pessoas em redor de um local de detenção improvisado.

Seis testemunhas afirmaram que as forças de Amhara dispararam contra as pessoas que procuravam fugir de ataques no Adebai e atacaram-nos com machados e catanas, resultando num número desconhecido de mortes.

Três ex-reclusos na prisão de Humera, alguns detidos até cinco meses antes de fugirem em novembro, alegaram que as autoridades de Amhara os mantinham em celas superlotadas.

Os guardas negaram-lhes comida e tratamento médico e torturaram e espancaram os detidos, que estavam presos de mãos e pés.

"A nova onda de abusos das forças de Amhara contra civis tigreanos realizada em várias cidades do oeste de Tigray deve fazer soar sinais de alarme internacionais", disse Joanne Mariner, diretora de resposta à crise da AI.

Por seu lado, a diretora da HRW para a região do Corno de África, Laetitia Bader, afirmou que "a paralisia global do conflito armado da Etiópia encorajou os violadores dos direitos humanos a agir com impunidade e deixou as comunidades em risco".

Esta guerra irrompeu a 04 de novembro de 2020, quando o primeiro-ministro etíope, Abiy Ahmed, ordenou uma ofensiva contra a Frente de Libertação do Povo Tigray (TPLF) no poder, em retaliação a um ataque a uma base militar federal e na sequência de uma escalada de tensões políticas.

Segundo a ONU, milhares de pessoas foram mortas e cerca de dois milhões foram forçadas a fugir das suas casas em Tigray devido à violência.

Além disso, cerca de 9,4 milhões de pessoas necessitam de ajuda humanitária no norte da Etiópia devido à guerra, de acordo com o Programa Alimentar Mundial (PAM).