Amnistia expõe uso discriminatório de tecnologia de reconhecimento facial pela polícia de Nova Iorque

Segunda a ONG, a Polícia de Nova Iorque utilizou tecnologias de reconhecimento facial em pelo menos 22 mil casos entre 2016 e 2019, deixando bairros inteiros “expostos a um sistema de vigilância em massa”.A ONG acusa ainda a polícia de Nova Iorque de estar a utilizar essas mesmas tecnologias de reconhecimento facial para “ampliar a discriminação contra minorias nas operações policiais”.

A Amnistia analisou os dados sobre verificação de identidade e buscas realizadas pelo Departamento da Polícia de Nova Iorque (NYPD) e concluiu que as comunidades negras e latinas são os principais alvos dessas táticas.

A Amnistia dá o exemplo dos bairros nova-iorquinos do Bronx, Brooklyn e Queens, habitados maioritariamente por cidadãos não-brancos, e onde predomina o número de câmaras de CCTV.“Sabemos há muito tempo que as verificações e buscas de identidade na cidade de Nova Iorque são um método racista de policiamento. Agora sabemos que as comunidades mais visadas por esse método também correm maior risco de policiamento discriminatório por meio de vigilância intrusiva”, afirma Matt Mahmoudi, investigador de Inteligência Artificial e Direitos Humanos da Amnistia Internacional.Em resposta às acusações da Amnistia Internacional, o vice-comissário da NYPD disse à ABC News que as vítimas de crimes violentos na cidade são “esmagadoramente” pessoas de cor. "Elas não apenas merecem, mas exigem que a polícia responda às denúncias de crime e prenda os responsáveis", disse Miller.

Manifestantes do Black Lives Matter entre os mais visados

A Amnistia Internacional afirma ainda que foram observados níveis mais altos de exposição a tecnologias de reconhecimento facial durante os protestos do movimentoem Nova Iorque, no verão de 2020, que mobilizaram milhares de pessoas após a morte do afro-americano George Floyd às mãos da polícia.”, diz Mahmoudi.“Estas práticas podem dissuadir a vítima de exercer o seu direito de protesto”, acrescenta.O vice-comissário da polícia de Nova York argumenta, por seu turno, que o seu departamento não tem controlo sobre os locais por onde os manifestantes decidiram circular. "Nós não escolhemos a rota escolhida pelos manifestantes. Nem pudemos controlar essa mesma rota", disse Miller em resposta às alegações da ONG.Para Mahmoudi, “proibir o reconhecimento facial para vigilância em massa é um primeiro passo muito necessário para desmantelar o policiamento racista”.A investigação da Amnistia surge depois de o presidente da Câmara de Nova Iorque, Eric Adams, ter anunciado em janeiro que iria expandir o uso de tecnologia por parte da NYPD, incluindo tecnologias de reconhecimento facial.