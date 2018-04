Amnistia Internacional acusa Governo turco de perseguição

De acordo com a organização de defesa dos Direitos Humanos, mais de 100 mil pessoas foram detidas e mais de metade estão à espera de julgamento. Detenções desde a tentativa de golpe de Estado de 2016.



Num relatório divulgado esta quinta-feira, a Amnistia volta a falar das perseguições a jornalistas e ativistas de Direitos Humanos.



Pedro Neto, da Amnistia Internacional em Portugal, apela ao fim do clima de intimidação e pede mais ação à comunidade internacional.



Ainda esta quarta-feira foram condenados 14 jornalistas e acusados de terrorismo e de colaborar com o PKK, o Partido dos Trabalhadores do Curdistão, como conta o jornalista Nuno Carvalho.