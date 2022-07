Amnistia Internacional apela a Biden para condenar "violações sistemáticas de direitos humanos" no Médio Oriente

"O Presidente Joe Biden deve cumprir a sua promessa de colocar os direitos humanos no centro da sua primeira visita ao Médio Oriente e Norte de África desde que tomou posse e utilizar o seu poder para pressionar uma mudança imediata e substantiva", indica o comunicado.

A organização não governamental de direitos humanos sublinha que a "falta de responsabilização do Governo [israelita] pelas graves violações, incluindo crimes de guerra e crimes contra a humanidade, é perpetuada pela política dos EUA", reafirmando que "a administração Biden e o Congresso dos EUA devem cessar o fornecimento de armas aos militares israelitas até que seja garantido que esse equipamento não será utilizado para violações graves do direito internacional humanitário e dos direitos humanos".

Numa visita iniciada hoje e que termina sábado, o Presidente Biden desloca-se a Israel, aos Territórios palestinianos ocupados e à Arábia Saudita, onde deverá encontrar-se com diversos líderes, incluindo o rei saudita Salman bin Abdulaziz al-Saud, o príncipe herdeiro Mohammed Bin Salman, o Presidente egípcio Abdel Fattah al-Sisi, o primeiro-ministro israelita Yair Lapid e o líder da oposição Benjamin Netanyahu.

"A administração Biden deve terminar com o seu descarado apoio a crimes chocantes à revelia da lei internacional e a outras graves violações de direitos humanos cometidos pelos seus aliados, permitindo a prática de enormes abusos com impunidade", disse Paul O`Brien, diretor executivo da AI nos Estados Unidos.

"O Presidente Biden deve aproveitar esta oportunidade para dar prioridade ao reforço dos direitos humanos em detrimento de interesses de curto-prazo, e tornar claro que não podem existir duplos critérios na defesa dos direitos humanos. Se os EUA prosseguirem no atual caminho, apenas vão estimular que governos abusivos continuem a silenciar as vozes dissidentes, oprimirem as minorias e esmagar os direitos de milhões de pessoas na região".

O comunicado recorda o assassinato em 11 de maio da jornalista palestiniana Shireen Abu Akleh durante uma ação militar israelita em Jenin, na Cisjordânia ocupada, e que voltou a recordar "os crimes cometidos pelas autoridades israelitas para manterem o seu sistema de opressão e dominação sobre os palestinianos e a função dos EUA em protegerem Israel de qualquer responsabilidade".

"Mortes extrajudiciais, detenções arbitrárias, punição coletiva e deslocamentos forçados ocorrem num contexto de um sistema de apartheid contra os palestinianos em Israel e nos territórios palestinianos ocupados".

Numa referência à Arábia Saudita, a ONG de direitos humanos denuncia a contínua repressão das autoridades locais ao direito à liberdade de expressão, associação e movimento, com a detenção arbitrária até meados de 2021 da maioria dos ativistas de direitos humanos, jornalistas, escritores e ativistas.

A AI indica ter documentado 30 casos de ativistas e defensores dos direitos humanos sauditas condenados em julgamentos grosseiros e injustos, na maioria promovidos pelo designado Tribunal Criminal Especializado (SCC, na sigla em inglês), e com frequentes condenações a penas de prisão e proibição de viajar.

"Mais de três anos após a assassínio de Jamal Khashoggi com o envolvimento do Estado, a sua família ainda não foi informada onde se encontram os seus restos mortais e quando todos os envolvidos no crime ainda não foram condenados", assinala o texto numa referência ao ativista e jornalista dissidente, morto no consulado saudita em Istambul em outubro de 2018.

Perante este cenário, a AI também exorta Joe Biden a pressionar as autoridades sauditas para a libertação "imediata e incondicional de todas as pessoas detidas por exercerem pacificamente os seus direitos humanos, e a levantar todas as proibições arbitrárias de viagem que lhes foram impostas, a si e aos seus familiares".

A ONG também desafia os EUA a terminarem o fornecimento de armas à coligação liderada pelos sauditas até que esse equipamento não constitua "um risco substancial" para a consumação de sérias violações do direito humanitário internacional e dos direitos humanos no Iémen.

Numa alusão à situação no Egito, a AI também denuncia a intensificação da campanha de repressão interna e quando se aproxima a COP27, a cimeira sobre o clima que no final deste ano decorre em Sharm El-Sheikh.

Mortes extrajudiciais, tortura, desaparecimentos forçados, detenções arbitrárias em massa, repressão aos direitos de liberdade, associação e reunião pacíficos são ainda outras acusações dirigidas ao regime do Cairo.

A AI conclui com novo apelo a Biden para que pressione "para a libertação, de forma imediata e incondicional, de todos aqueles que foram detidos arbitrariamente apenas pelo exercício pacífico dos seus direitos humanos ou por razões de discriminação, bem como ao encerramento de todas as investigações criminais sobre o trabalho das ONG de direitos humanos, conhecido como Processo 173/2011.