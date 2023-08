Amnistia Internacional apela ao Governo do Equador para salvaguardar direitos humanos

Num comunicado hoje divulgado, a diretora da AI para as Américas, Erika Guevara Rosas, afirma que a organização não-governamental (ONG) está "extremamente preocupada com a atual situação de violência no Equador, que enfrenta um forte aumento na sua taxa de homicídios, bem como uma série de assassínios de candidatos a cargos públicos nas últimas semanas".

A violência culminou no "assassínio de Fernando Villavicencio na quarta-feira, aparentemente por motivos políticos. As vítimas da atual onda de violência política merecem verdade, justiça e reparação, e as autoridades devem agir rapidamente para investigar estes crimes", afirmou a diretora da AI.

Depois do assassínio de Villavicencio, o Presidente do país, Guillerno Lasso, decretou na quinta-feira estado de emergência por 60 dias e três dias de luto nacional. Entretanto, Lasso decidiu que as eleições serão realizadas na data marcada, 20 de agosto.

Erika Guevara Rosas enfatizou que "o estado de emergência declarado em resposta a estes eventos não deve abrir portas para graves violações dos direitos humanos, que possam comprometer a segurança de toda a população do Equador".

Nos últimos meses, o Equador enfrentou uma crise de segurança, concentrada principalmente nas áreas costeiras próximas das cidades de Guayaquil e Esmeraldas e vinculada às atividades do crime organizado.

Em 03 de maio, o Presidente emitiu um decreto que permitia o destacamento de forças armadas em todo o território nacional "para reprimir a ameaça terrorista" no país, sem impor um prazo a esta medida.

Segundo a ONG, isso "viola os padrões internacionais sobre o destacamento de forças armadas para tarefas de segurança pública, que exigem que tais decisões sejam limitadas no tempo e na geografia".

O estado de emergência declarado em resposta ao assassinato de Villavicencio, com duração de 60 dias, é o último de uma série de decretos de emergência do Presidente equatoriano e implica a suspensão de uma série de direitos, incluindo o direito de livre reunião.

A AI lembrou às autoridades equatorianas que certos direitos "nunca devem ser suspensos, de acordo com o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (ICCPR) e a Convenção Americana sobre Direitos Humanos".

"O direito à vida, a proibição da tortura e dos tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes (...) e o reconhecimento da personalidade jurídica de todas as pessoas são direitos relevantes face ao recente destacamento de forças armadas em todo o país", apontou a AI.

O atentado contra o jornalista e ex-deputado Fernando Villavicencio ocorreu num comício realizado, na quarta-feira, numa zona central e movimentada de Quito, onde um atirador desconhecido disparou contra o candidato presidencial do Equador.

Pelo menos nove pessoas ficaram feridas no atentado que matou Villavicencio, no qual morreu também o suspeito do ataque após um tiroteio com os seguranças, segundo as autoridades equatorianas que deram também conta da detenção de seis pessoas.