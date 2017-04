Amnistia Internacional denuncia "caça às bruxas" na Venezuela

Graça Andrade Ramos - RTP 26 Abr, 2017, 07:21 | Mundo

A Amnistia denuncia ainda a profunda limitação das liberdades de expressão e de reunião quando o país está imerso numa grave crise sócio-económica.



O título completo do relatório é Silence By Force: Politically-Motivated Arbitrary Detentions in Venezuela - "Silêncio pela Força: detenções arbitrárias politicamente motivadas na Venezuela" e apresenta vários detalhes sobre ações ilegais por parte das autoridades para reprimir a liberdade de expressão.



Entre elas, as detenções sumárias realizadas sem mandato pelo Serviço Bolivariano de Inteligência nacional, SEBIN, ou serviços de informação, a perseguição de ativistas pacíficos por crimes "contra a pátria" e o uso injustificado de detenção preventiva entre várias medidas.



Denuncia ainda campanhas de nos media contra membros da oposição política.



"Na Venezuela, a dissidência não é autorizada. Parece que não há limite às vontade das autoridades de aplicarem uma miríade de táticas ilegais para punir aqueles que exprimem uma opinião que difere da posição oficial do Governo", afirmou Erika Guevara Rosas, diretora da Aministia Internacional para as Américas, num comunicado da organização enviado às redações.

As táticas do SEBIN

Entre os casos denunciados pela Amnistia estão o da detenção, pelo SEBIN, de Gilber Caro, deputado da oposição, e de Steyci Escalona, ativista do partido da oposição Vontade Popular, numa portagem quando regressavam a Caracas a 11 de janeiro de 2017.



Nesse mesmo dia, o Vice-presidente do país afirmou num discurso televisionado que lhes tinham sido apreendidos uma arma e explosivos, afirmando que o deputado estava envolvido em atividades terroristas e que teria passado clandestinamente a fronteira para a vizinha Colômbia.







Steyci foi presente a um tribunal militar acusada de roubar objetos militares e de rebelião. Gilber foi levado para uma prisão e até março de 2017 continuava à espera de ser presente a tribunal para determinar a legalidade da sua situação.



Ambos os casos, afirma a Amnistia, ilustram algumas das múltiplas estratégias usadas pela autoridades da Venezuela para tentar silenciar a oposição, num contexto de protestos crescentes em todo o país.

Na maioria dos casos os detidos são acusados de crimes graves como "traição contra a pátria", "terrorismo ou roube de materiais militares" ou "rebelião", o que possibilita o uso de prisão preventiva mesmo perante a inexistência de provas admissíveis que consubstanciem as acusações.



Este tipo de crimes, refere o relatório, é abrangido por jurisdições especiais, como a militar, que não são independentes, raramente imparciais e que não deveriam ser aplicadas a civis.



A Amnistia Internacional documentou ainda casos nos quais o contacto dos detidos com as suas famílias ou advogados de defesa é restrito, o que os coloca em risco acrescido de sofrer violações de direitos humanos, incluindo tortura e outros maus-tratos.

Um caso paradigmático

Yon Goicoechea, líder estudantil e atualmente líder da Vontade Popular, foi detido a 29 de agosto de 2016 por pessoas não identificadas que conduziam uma carrinha sem matrícula, de acordo com testemunhas do sucedido.



A detenção de Yon foi confirmada por um alto responsável do partido governamental, o Partido Socialista Unido da Venezuela, PSUV, que afirmou que ele transportava explosivos alegadamente para usar em manifestações da oposição a 1 de setembro.







Apesar dos múltiplos esforços da sua família, o paradeiro de Yon Goicoechea só foi conhecido 13 horas após o ultimo contacto com a sua família. Esteve desaparecido a partir do momento da sua detenção até se saber que estava na sede do SEBIN em Caracas, capital da Venezuela, conhecida como El Helicoide.



O ativista foi prsente a juiz mas, de acordo com as informações fornecidas à Amnistia Internacional, manteve-se em isolamento até 1 de setembro de 2016.



Desde dia 20 de outubro de 2016 que existe uma decisão judicial a sustentar que todos os requerimentos para a sua libertação foram cumpridos, já que o Ministério Público não conseguiu produzir prova suficiente para apresentar um caso contra ele.



Apesar disso, ele permanece sob custódia do SEBIN e, de acordo com relatos da sua família, o tribunal que julgou o caso tem estado encerrado ao público desde dezembro de 2016.



"O facto de que existem pessoas detidas na Venezuela sem quaisquer acusações oficiais contra elas demonstra o estado desesperado dos direitos humanos no país", conclui Erika Guevara-Rosas.