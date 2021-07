Amnistia Internacional denuncia detenções arbitrárias em Tigray

Entre os detidos encontram-se ativistas e jornalistas, alguns dos quais foram espancados e levados para locais a centenas de quilómetros da capital, disse a Amnistia, em comunicado. Muitos estão desaparecidos e estima-se que haja centenas de pessoas detidas, acrescentou a ONG.

Tigray tem estado a braços com um devastador conflito há oito meses, que atingiu um importante ponto de viragem em finais de junho, quando forças rebeldes, que se opõem ao Governo federal, retomaram grande parte do território desta região norte da Etiópia, levando o Governo a declarar um cessar-fogo unilateral.

O primeiro-ministro etíope, Abiy Ahmed, vencedor do Prémio Nobel da Paz em 2019, enviou o exército federal para Tigray em novembro passado com o objetivo de derrubar as autoridades regionais da Frente de Libertação Popular de Tigray (TPLF).

Na altura, o líder do executivo etíope disse que operação foi em resposta aos ataques aos campos do exército federal ordenados pela TPLF, um partido que dominou o poder na Etiópia durante três décadas.

Ahmed Abiy declarou a vitória no final de novembro após as forças do lado do Governo terem controlado a capital regional, Mekele. Mas os combates continuaram. E, em 28 de junho, forças rebeldes pró-TPLF recapturaram Mekele, e depois grande parte de Tigray nos dias seguintes. Nessa altura começaram as detenções, segundo a Amnistia.

"Os antigos detidos disseram-nos que as esquadras de polícia estão cheias de falantes de Tigrinya e que as autoridades têm vindo a efetuar detenções em massa de tigreanos", disse Deprose Muchena, diretor da ONG para a África Austral e Oriental.

"Estas detenções devem ser suspensas e os detidos devem ser processados o mais rapidamente possível sob acusação, ou libertados", acrescentou.

No passado, o Governo negou ter efetuado quaisquer detenções étnicas.

A polícia federal e o Procurador-Geral da Etiópia não responderam até agora a um pedido da agência de notícias francesa, AFP, para comentarem estas denúncias da Amnistia Internacional.

O advogado de um dos detidos, que, entretanto, foi libertado sob fiança, disse à Amnistia que o seu cliente tinha sido acusado de ligações à TPLF, agora classificada como uma organização terrorista.

Na quinta-feira, a Comissão Etíope dos Direitos Humanos, um organismo independente, mas ligado ao Governo, disse que estava a trabalhar em casos de detenções arbitrárias, encerramentos de empresas e outros "tipos de assédio contra pessoas da etnia tigray".

A Comissão e as organizações de direitos já tinham manifestado a sua preocupação acerca de ondas semelhantes de detenções no início da guerra.