Amnistia Internacional exige proteção de populações vulneráveis no Brasil

A organização não-governamental (ONG) considerou "inadequadas" as medidas até agora adotadas pelas autoridades brasileiras, o que obrigou as populações mais vulneráveis, cujas realidades são marcadas pela desigualdade estrutural, a mobilizarem-se e a criarem soluções para diminuir os impactos da pandemia.

"Do favelado ao indígena, da pessoa em privação de liberdade aos quilombolas (descendentes de negros que fugiram da escravidão), dos profissionais da saúde ao trabalhador informal, das mulheres aos idosos que vivem em instituições como asilos, medidas concretas e urgentes precisam ser adotadas pelas autoridades federais, estaduais e municipais para minimizar os graves impactos da covid-19", apelou a ONG em comunicado.

Para isso, a diretora executiva da Amnistia Internacional Brasil, Jurema Werneck, apelou às autoridades que elaborem "medidas de mãos dadas com essas populações" mais fragilizadas face à covid-19, doença que expõe as desigualdades no Brasil.

Dados do Ministério da Saúde, citados pela ONG, indicam que a letalidade da covid-19 é maior entre a população negra: um em cada três pacientes mortos são pretos ou pardos, um termo usado no Brasil para identificar o tom de pele fruto de uma miscigenação.

"Desde o início da crise da covid-19 a sociedade civil está mobilizada com iniciativas para atender as populações mais vulneráveis. A Amnistia Internacional lança essa campanha para destacar a importância e efetividade dessas medidas e para pressionar o Presidente, Jair Bolsonaro, o vice-presidente, ministros, governadores e prefeitos a corrigirem as suas falhas e a adotarem medidas urgentes", indicou Jurema Werneck.

O Brasil entrará agora no momento mais crítico da pandemia, de acordo com projeções da tutela da Saúde, o que reforça a necessidade de as autoridades garantirem a proteção de toda a sociedade, na avaliação da ONG.

Juntamente com a campanha, a Amnistia Internacional, em parceria com mais de 30 organizações, lançou um documento com sete grupos de medidas a serem adotadas pelas autoridades, para garantia do acesso de saúde aos grupos sociais mais vulneráveis.

Garantir a participação social; impedir o tratamento desigual e a discriminação; garantir informação e educação para saúde; garantir prevenção e cuidado para a população em privação de liberdade; garantir assistência social para todos que necessitem; garantir assistência à saúde; e cuidar dos profissionais do setor de saúde, são os grupos de medidas indicados.

Na prática, a ONG e restantes organizações parceiras exigem que seja garantido o isolamento social em territórios indígenas através da retirada imediata de invasores e do aumento da fiscalização, a adoção de medidas de proteção à população carcerária e empenho de esforços na redução da superlotação nas prisões, assim como a difusão de uma ampla campanha de informação e de equipamentos de proteção individual nas cadeias do país.

As organizações pedem também condições de isolamento social para moradores de favelas e periferias, que historicamente têm direitos básicos negados.

Sem água canalizada ou condições de habitação para isolamento, especialistas estimam que os moradores de favelas possam mesmo vir a ser as maiores vítimas desta pandemia.

"É preciso ainda reconhecer que, para algumas dinâmicas familiares, o isolamento domiciliário da pessoa com quadro de síndrome gripal pode ser inviável para a segurança dos demais membros da casa e, nesse caso, as secretarias municipais de saúde e de assistência social devem garantir locais para o isolamento social, como parcerias com hotéis e alojamentos provisórios em escolas e outros aparelhos públicos, garantidas a oferta de água, energia elétrica, alimentação e higiene", indicou a ONG em comunicado.

Segundo Jurema Werneck, as populações mais vulneráveis têm voz e precisam de participar das decisões que dizem respeito aos seus direitos neste período de pandemia.

"Cabe às autoridades ouvir e compreender as necessidades dessas pessoas, para que seja esse o momento de correção de desigualdades históricas e uma oportunidade de garantia de acesso à saúde e à assistência médica para todos", defendeu.

Até quarta-feira, o Brasil contabilizou 13.149 óbitos e 188.974 casos confirmados desde o início da pandemia, segundo dados do próprio Governo.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 295 mil mortos e infetou mais de 4,3 milhões de pessoas em 196 países e territórios.