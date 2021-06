Amnistia Internacional. Lei da Segurança Nacional criou situação de emergência em Hong Kong

Em nome da Segurança Nacional analisa os instrumentos dados através da legislação às autoridades, desde 30 de junho de 2020, “para deslegitimar, criminalizar, a dissidência”, enquanto retira os direitos daqueles que visa.





“Num ano, a Lei da Segurança Nacional colocou Hong Kong num caminho veloz para se tornar um Estado policial e criou uma situação de emergência de direitos humanos para quem ali vive”, afirmou Yamini Mishra, diretora-regional para a Ásia Pacífico da Amnistia Internacional. A organização concluiu nas suas investigações, baseadas em notas judiciais e em entrevistas com ativistas, que a Lei fomentou nos últimos meses um clima de medo em toda a sociedade de Hong Kong, tendo sido usada para implementar uma série de violações de direitos humanos nos últimos 12 meses.





“No fim de contas”, acrescenta Mishra.Os residentes de Hong Kong, antes beneficiários de garantias de livre discurso, estão a ser forçados a pensar duas vezes antes de falar, de tweetar ou de simplesmente viver, refere a Amnistia., concluiu.

Culpadas antes de inocentes

A organização viu provas claras de que, ao mesmo tempo que as proteções previstas na legislação comum são também ultrapassadas. As pessoas são presumidas culpadas em vez de inocentes, o que significa que lhes é negada fiança a não ser que provem que “não irão continuar a cometer atos que ponham em perigo a segurança nacional”.A Amnistia Internacional sublinha que,depois de lhes ter sido negada fiança.O relatório também aponta as formas como as autoridades têm usado a legislação para perseguir a advocacia política internacional.por parte de outros países ou a asilo de ativistas perseguidos. Publicações em redes sociais ou entrevistas a jornalistas estrangeiros são também pretexto para perseguição.incluindo a possibilidade de efetuarem buscas ou congelarem e confiscarem bens e apreenderem material jornalístico, como sucedeu nas buscas efetuadas contra o jornal pró-democraciano último ano. Tais poderes sem freio, refere a organização, deixam pouca margem para prevenir as violações de direitos humanos durante o processo de investigação.

Debate urgente

Desde logo, deve desistir de todas as acusações criminais contra aqueles que atualmente são perseguidos por exercerem os seus direitos humanos”, defendeu Yamini Mishra. “O ónus cabe também às Nações Unidas, para iniciarem um debate urgente sobre a deterioração da situação de direitos humanos na China, incluindo quanto à implementação da Lei de Segurança Nacional em Hong Kong”.A Lei foi aprovada por unanimidade no Congresso Nacional do Povo da China, sem qualquer debate ou consulta prévios. Abrange atos de “secessão”, “subversão do poder estatal”, “atividades terroristas” e “conluio com forças externas ou estrangeiras para colocar em perigo a segurança nacional”. Esta é definida de forma abrangente, de forma pouco clara e é juridicamente imprevisível, acusa a Amnistia.como liberdade de expressão, assembleia pacífica, associação e liberdade, além de reprimir a dissidência e a oposição política.Entre o dia 1 de julho de 2020 e 30 de junho de 2021, a polícia deteve ou mandou deter pelo menos 114 pessoas ao abrigo da Lei de Segurança Nacional em Hong Kong. Até 23 de junho de 2021, 64 pessoas foram acusadas formalmente, das quais 45 estão detidas a aguardar julgamento.