Amnistia Internacional pede julgamento justo para opositores detidos na Costa do Marfim

"As autoridades da Costa do Marfim devem garantir o direito a um julgamento justo dos membros da oposição e seus familiares presos nas últimas duas semanas e garantir que tenham acesso a advogados e assistência médica", adiantou a Amnistia Internacional (AI)em comunicado.

Em causa está, segundo a AI, a detenção, entre 23 e 31 de dezembro, de 17 apoiantes do candidato presidencial, incluindo cinco membros do parlamento, e o "desaparecimento forçado", desde 31 de dezembro, do seu irmão Rigobert Soro, um oficial da polícia.

"As autoridades devem revelar imediatamente o paradeiro de Rigobert Soro. Devem assegurar que todos os detidos tenham acesso a um advogado, assistência médica e permitir que as suas famílias os visitem", defendeu François Patuel, investigador da Amnistia Internacional para a África Ocidental.

"Sujeitar as pessoas ao desaparecimento forçado e impedir os detidos de aceder aos seus advogados são violações graves dos direitos humanos e uma tentativa descarada de intimidar as vozes da oposição", acrescentou.

A AI denunciou ainda o tratamento dado a Dahafolo Koné, um colaborador do advogado de Soro, que está detido alegadamente sem acusação, sem direito a defesa e em risco de vida por falta de medicação desde 27 de dezembro.

A organização adianta que 13 dos detidos foram acusados de "difundir notícias falsas, minando a ordem pública e a autoridade do Estado", denunciando que as casas de vários detidos, incluindo a de Rigobert Soro, foram revistadas sem mandados.

Rigobert Soro terá sido detido na Escola Nacional de Polícia, para onde foi convocado a 30 de dezembro, mas as autoridades recusaram-se a reconhecer a sua detenção.

Guillaume Soro, antigo aliado do Presidente Alassane Ouattara, ex-presidente da Assembleia Nacional e líder do partido "Générations et peuples solidaires" (GPS), anunciou a sua candidatura às eleições presidenciais de outubro.

De acordo com a AI, o candidato presidencial, que regressava a Abidjan, a 23 de dezembro, foi alvo de um mandado de detenção por tentativa de "minar a autoridade do Estado e a integridade territorial".

Num caso separado, foi também acusado de desvio de fundos públicos, ocultação dos fundos desviados e lavagem de dinheiro.

Com o avião de Soro a ser desviado do destino, prosseguiu a AI, os apoiantes decidiram organizar uma conferência de imprensa no dia 23 de dezembro de 2019 na sede do GPS, quando as forças de segurança invadiram o local, detiveram várias pessoas, levando-as para um centro de detenção não-oficial onde foram interrogados sem direito a advogado.

"O momento do processo judicial contra Guillaume Soro e as prisões dos seus apoiantes e familiares são altamente suspeitos. Dadas as irregularidades no processo, não seria surpresa se estas acusações fossem politicamente motivadas", sublinhou Patuel.

"Com a aproximação das eleições presidenciais de 2020, as autoridades devem defender a independência do poder judicial e abster-se de usar a justiça para perseguir os líderes da oposição", acrescentou.

A Costa do Marfim tem eleições presidenciais marcadas para outubro e o atual chefe de Estado, Alassane Ouattara, mantém o tabu sobre a eventual candidatura a um terceiro mandato, mas anunciou que será candidato se os seus rivais históricos, os ex-presidentes Laurent Gbagbo, 74 anos (75 em maio), e Henri Konan Bédié, 85 anos, concorrerem.

Alassane Ouattara, que promoveu alterações à Constituição, em 2016, acredita ser legítima a candidatura a um terceiro mandato, numa leitura contestada pela oposição.

Com um clima político tenso, as eleições presidenciais realizam-se quando passam dez anos da crise pós-eleitoral de 2010-2011, que causou 3.000 mortos, devendo ser disputadas por alguns dos mesmos protagonistas.