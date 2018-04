Amnistia Internacional prepara ação junto dos imigrantes venezuelanos no Brasil

Lusa13 Abr, 2018, 13:18 | Mundo

"A Amnistia Internacional está a mobilizar-se para recolher informações e conhecer mais a fundo a situação dos imigrantes venezuelanos. Tem também mobilizado as sociedades das Américas e do mundo para alertar sobre esta profunda crise humanitária que está a provocar esta onda de indignação", disse à Lusa Jurema Werneck.

A diretora-executiva da Amnistia Internacional Brasil encontra-se em Portugal e hoje participa num evento em Lisboa sobre a situação dos direitos humanos e da democracia no Brasil.

"A Amnistia Internacional vai iniciar, através do seu escritório de Américas, uma ação junto aos venezuelanos que estão no norte do Brasil. Para breve teremos mais informações e uma ação um pouco mais estruturada para lidar com o assunto", referiu.

Para a diretora-executiva da AI Brasil, o facto é que "o Brasil tem uma boa legislação (referente a imigrantes, refugiados e asilo) e, por isso, tem a obrigação de acolher adequadamente todas as pessoas que entram em nosso território".

"Entretanto, as informações que recebemos são de que ficamos muito a dever nesta resposta (do acolhimento dos venezuelanos no Brasil)", avaliou.

Jurema Werneck disse que "as pessoas, dentro da Venezuela, não estão a ter acesso aos serviços de saúde, educação, de alimentação".

"É uma situação muito dramática e que nós, para breve, apresentaremos uma resposta condizente ao problema", sublinhou.

Segundo a Organização Internacional para as Migrações (OIM), nos últimos dois anos cerca de 1,6 milhões de venezuelanos deixaram o seu país e, em 2015, foram 700.000 pessoas. Destes 1,6 milhões de venezuelanos, aproximadamente 885.000 estão em países da América do Sul, 308.000 na América do Norte, 78.000 na América Central e 21.000 no Caribe.

Mais de 800 venezuelanos entram no Brasil todos os dias para fugir da crise que assola o seu país, de acordo com o Alto-Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), citando dados governamentais.

Cerca de 52.000 venezuelanos chegaram ao Brasil desde 2017 e 40.000 destes atravessaram a fronteira com Roraima e a maioria vive em Boa Vista, capital do estado brasileiro.

Destes 52.000 venezuelanos que vivem no Brasil, 25.000 são requerentes de asilo, 10.000 têm vistos temporários e o restante está a tentar regularizar a sua situação, segundo o ACNUR.

As forças armadas do Brasil realizaram na semana passada dois voos para transferir quase 380 venezuelanos para São Paulo e Cuiabá (estado do Mato Grosso). Até ao momento, outros 600 venezuelanos foram transferidos para outras cidades brasileiras.

Os recém-chegados estão alojados em dez abrigos, onde as crianças são vacinadas. O ACNUR está cada vez mais preocupado com os "crescentes riscos enfrentados pelos venezuelanos que vivem nas ruas, incluindo a exploração sexual e a violência".