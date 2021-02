Amnistia Internacional reclama acesso total à região de Tigray

"As autoridades etíopes devem cumprir a sua promessa de permitir o acesso humanitário à região. As autoridades devem fazer tudo o que estiver ao seu alcance para facilitar o acesso dos trabalhadores humanitários e dos direitos humanos aos civis em Tigray, cujas vidas foram dilaceradas pelos combates", disse Sarah Jackson, diretora-adjunta da Amnistia Internacional para a África Oriental, o Corno de África e os Grandes Lagos.

As agências das Nações Unidas receberam, na segunda-feira, autorização do Governo da Etiópia para enviar mais 25 funcionários para o Tigray, onde quase três milhões de pessoas necessitam de assistência após a eclosão do conflito entre as forças federais da Etiópia e as autoridades regionais da Frente de Libertação do Povo de Tigray (TPLF), em novembro de 2020.

O porta-voz das Nações Unidas, Stephane Dujarric, classificou a autorização como "um primeiro passo para assegurar que os trabalhadores humanitários em Tigray possam acelerar a resposta às necessidades na região".

Um relatório da ONU, divulgado na quinta-feira, concluiu que a situação dos civis em Tigray se tornou "extremamente alarmante".

"Durante os últimos três meses, a escala total do sofrimento humano em Tigray tem sido desconhecida, agravada por um acesso restrito à região, e por apagões telefónicos e de Internet", afirmou Sarah Jackson.

O Governo da Etiópia disse que mais de um milhão de pessoas no Tigray foram abrangidas pela assistência humanitária, mas alguns trabalhadores humanitários relataram ter de negociar o acesso com uma série de atores armados, mesmo da vizinha Eritreia, numa altura em que a o risco de fome está a tornar-se uma grande preocupação.

À medida que o conflito entra no quarto mês, a pressão internacional está a aumentar sobre a Etiópia para que permita que trabalhadores humanitários, jornalistas e especialistas em direitos humanos entrem em Tigray.

As comunicações têm sido limitadas e pouco se sabe sobre a situação da maioria dos seis milhões de habitantes da região.

"Com tanto em jogo, as autoridades etíopes não devem renegar este acordo. Reiteramos o nosso apelo a todas as partes em conflito para que cumpram a sua obrigação, ao abrigo do direito humanitário internacional, de facilitar o acesso rápido e sem entraves a uma ajuda humanitária imparcial", sublinhou a diretora da Amnistia Internacional.

Stéphane Dujarric, porta-voz do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, apontou os recentes "compromissos positivos" entre o Governo e altos funcionários das Nações Unidas, incluindo o director-executivo do Programa Alimentar Mundial (PAM), David Beasley, que regressou recentemente da Etiópia.

Beasley informou que o PAM aceitou o pedido do governo "para transportar ajuda para a região" e também concordou "em fornecer ajuda alimentar de emergência para até um milhão de pessoas em Tigray", disse Dujarric.

De acordo com o porta-voz da ONU, 60 funcionários das Nações Unidas e trabalhadores de outras agências humanitárias estão na capital da Etiópia, Adis Abeba, prontos para ir para o Tigray.

Numa declaração separada, a conselheira especial das Nações Unidas para a prevenção do genocídio, Alice Wairimu Nderitu, afirmou ter recebido relatos de graves violações dos direitos humanos em Tigray, incluindo "execuções extrajudiciais, violência sexual, pilhagem, execuções em massa e impedimento do acesso humanitário".

Um relatório da semana passada da Famine Early Warning Systems Network, organização que trabalha na prevenção da fome e que é financiada e gerida pelos Estados Unidos, indica "um aumento da subnutrição aguda em toda a região".