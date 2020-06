Amnistia Internacional revela casos de violência policial nos Estados Unidos desde 26 de maio

Um período em que centenas de milhares de pessoas nos EUA e noutros países protestaram contra o racismo e a violência policial, lembrando que a vida das pessoas negras importam (Black Lives Matter).A Amnistia Internacional diz que as forças de segurança dos Estados Unidos da América cometeram violações generalizadas e flagrantes de direitos humanos contra pessoas que protestavam contra as mortes de cidadãos negros e pediam reformas nas polícias.Para avaliar os incidentes, foram reunidos quase 500 vídeos e fotografias de protestos recolhidos de plataformas digitais.Para o diretor-executivo da Amnistia Internacional Portugal, Pedro A. Neto.é hora de acabar com os abusos, através do fim da imunidade.Pedro Neto também diz que é preciso mudar as leis e este trabalho da Amnistia Internacional é mais uma forma de pressionar.