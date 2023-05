Amnistia Internacional volta a apontar falta de liberdade de expressão em Macau

Foto: Elio Germani - Amnistia Internacional

É sem surpresa que a Amnistia Internacional analisa a falta de liberdade de expressão em Macau, depois do anúncio de que foi extinta a associação que, durante mais de 30 anos, organizou uma vigília naquele território, para homenagear as vítimas do massacre de Tiananmen.